Kuruluş Osman 74. bölüm 2. fragmanı: Şeyh Edebali ölümle burun buruna!

Kuruluş Osman dizisinin 74. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Şeyh Edebali'ye kılıç çekildiği görülürken, Turgut esir düştü. Osman Bey ise yeni gelen vezirin göz hapsine girdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde bir proje olarak seyircinin karşısına çıktı.

Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan "Ertuğrul" karakterine hayat verirken, Kuruluş Osman'da ise başrol Burak Özçivit oldu.

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman, kadrosunda birbirinden ünlü isimlere yer veriyor.

Her bölümü heyecanlı anlara sahne olan dizinin yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan üstleniyor.

Bozdağ Film imzalı dizinin 74. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni fragmanında; Şeyh Edebali'nin ölümle burun buruna geldiği görüldü.

Maria'ya yardım etmek için onu kaçıran Turgut Bey ise esir düştü. Turgut Bey için ölüm kararı alınırken, Osman Bey her taraftan kuşatıldı.

Obaya gelen yeni vezir Alemşah, Osman Bey'i sıkıştırarak kaledekilere yardım etmeye çalıştı. İşte Kuruluş Osman 74. bölüm 2. fragmanı...

Kuruluş Osman 74. bölüm 2. fragmanı İZLE