Kuruluş Osman 76. bölüm fragmanı: Mari bıçaklandı, Osman Bey'in canı burnunda!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 76. bölüm fragmanında; yaralanan ve güçsüz düşen Osman Bey'in İnegöl'de sıkışıp kalması dikkati çekerken Nikola'nın Mari'yi bıçakladığı görüldü.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı ve çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman dizisi, her bölümüyle nefes kesiyor.

Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle heyecanı katbekat artıran dizi, 15 Aralık Çarşamba akşamı 75. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümün hemen ardından dizinin merakla beklenen 76. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda, yaralanan Osman Bey'in bir köşeye sıkışıp kalması dikkati çekerken Vezir Alemşah'ın, ''Yargılanmaktan kaçtığına göre belli ki korktuğu bir şey var.'' sözleri dikkati çekti.

Malhun Hatun, ''Bu günlerin hesabı sorulacak Vezir Alemşah!'' sözleriyle tepkisini gösterirken Bala Hatun'un Osman Bey'in kayıp olmasından endişe duyduğu görüldü.

Nikola'nın, ''Sana gerçekten aşık mıyım zannettin?'' diyerek Mari'yi karnından bıçaklaması ise fragmana damga vurdu.

Gündüz Bey'in posta oturduğu görülen fragmanda Boran Alp, ''Gayrı bu obanın da benim de beyim sensin Gündüz Bey!'' diyerel Gündüz Bey'e biat etti. İşte Kuruluş Osman 76. bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman 76. Bölüm Fragmanı VİDEO

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Şeyh Edebalı, Tekfur Kosses'in saldırısına uğramış, Osman Bey İnegöl Kalesi'nde sıkışıp kalmış ve Boran Alp ise Vezir Alemşah'ın eline düşmüştür! Bu zor durumdan çıkmak için tüm becerisini kullanan Osman Bey, gücünü tekfurlarla birleştiren Vezir Alemşah'a karşı stratejisini kurar.

Osman Bey'in "Burada bey de benim devlet de benim" sözlerine karşılık; Vezir Alemşah, Osman Bey'in gücünü kırmak için ağabeyi Gündüz Bey'e beylik vaat ederken, Osman Bey'i de tutuklar. Kayı Alpleri beylerinin tutuklanmasına itiraz ederken, tutuklanan Osman Bey yaralanır!

Osman Bey, İnegöl Kalesi'nden nasıl kurtulacak? Şeyh Edebalı, Tekfur Kosses'in saldırısından kurtulabilecek mi? Vezir Alemşah, Boran'ı elinde tutmakla neyi hedefliyor? Gündüz Bey, Vezir Alemşah'ın teklifine ne yanıt verecek? Tekfur Nikola ve Tekfur Kosses, Mari'yi Kayı Obası'ndan nasıl çıkaracak? Osman Bey'in tutuklanması Kayı Obası'nda nasıl tepki bulacak?