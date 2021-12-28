Kuruluş Osman 77. bölüm 2. fragmanı: Osman Bey, Vezir Alemşah'a kılıç çekti!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 77. bölüm 2. fragmanında; Osman Bey, Kayı Obası'na geri dönüyor ve abisi Gündüz Bey'e büyük ders veriyor. İşte Kuruluş Osman 77. bölüm 2. fragmanı...

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı ve çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman dizisi, her bölümüyle nefes kesiyor.

Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle heyecanı katbekat artıran dizi, 29 Aralık Çarşamba akşamı 77. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin merakla beklenen 77. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Yeni bölümde fragmanında; Osman Bey'in, Gündüz Bey'e yaptıklarının hesabını sorarken Alemşah'la birlikte olmasına büyük tepki gösterdiği görüldü.

Ağabeyi Gündüz'e tokat atan Osman Bey, "Ağabey, hainle iş tutan Gündüz Bey. Obanın selameti, obayı akçaya satmak mı, vezire kul olmak mıdır? Korkarım senin sonun da emmim gibi olacak." dedi.

Vezir Alemşah'ın yakasından tutarak ona hesap soran Osman Bey, "Seni bu gaflet uykusundan, hainlerin kanıyla sulanan adalet pusatım uyandıracak!" sözleri, yeni bölüme dair heyecanı artırdı. İşte Kuruluş Osman 77. bölüm 2. fragmanı...

Kuruluş Osman 77. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO

KURULUŞ OSMAN 76. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey ağır yaralı vaziyette olmasına rağmen Vezir Alemşah'ın adamlarından kurtulup bir mağaraya sığınmayı başarır.

Osman Bey sığındığı mağarada ölüm kalım savaşı verirken, onun yokluğunda Kayı Obası'nın başsız kalmasını istemeyen Gündüz Bey posta oturur. Boran Alp de Gündüz Bey'e bağlılığını bildirir.

Malhun Hatun, Osman Bey'e yapılan suçlamalarla ilgili Vezir Alemşah'tan hesap sorarken; Bala Hatun da Osman Bey'i bulabilmek için her yolu dener.

Tekfur Nikola kendisine yaşattıklarının intikamını almaya ant içtiği Mari'yi yaralarken, Turgut Bey ise Mari'yi kurtarmak için İnegöl Kalesi'ne sızar.