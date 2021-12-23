Kuruluş Osman 77. bölüm fragmanı: Osman Bey'den Bala Hatun'a büyük sürpriz!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 77. bölüm fragmanında; Osman Bey, kendisi için dua eden Bala Hatun'un karşısına çıkarak sürpriz yaptı. İşte Kuruluş Osman 77. bölüm fragmanı...

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı ve çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman dizisi, her bölümüyle nefes kesiyor.

Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle heyecanı katbekat artıran dizi, 22 Aralık Çarşamba akşamı 76. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümün hemen ardından dizinin merakla beklenen 77. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda, Şeyh Edebalı'nın zindanda kırbaçlandığı görülürken ''Zalim Vezir'in zulmünden korkup hakikate sırt çevirmeyeceğiz!'' sözleri dikkati çekti.

Öte yandan Nikola, kalede çıkan yangından Osman Bey'i sorumlu tutarken Kosses'in gizli planlar yaptığı görüldü.

Gündüz Bey ile konuşan Vezir Alemşah'ın, ''Osman halkının refahını düşünmeyen bir asidir.'' diyerek tarafını bir kez daha belli etti.

Osman Bey'in, ''Osman'ıma kurulan tuzakları boz Allah'ım'' diyerek dua eden Bala Hatun'un karşısına çıkarak sürpriz yapması ise fragmana damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 77. bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman 77. Bölüm Fragmanı VİDEO

KURULUŞ OSMAN 76. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey ağır yaralı vaziyette olmasına rağmen Vezir Alemşah'ın adamlarından kurtulup bir mağaraya sığınmayı başarır.

Osman Bey sığındığı mağarada ölüm kalım savaşı verirken, onun yokluğunda Kayı Obası'nın başsız kalmasını istemeyen Gündüz Bey posta oturur. Boran Alp de Gündüz Bey'e bağlılığını bildirir.

Malhun Hatun, Osman Bey'e yapılan suçlamalarla ilgili Vezir Alemşah'tan hesap sorarken; Bala Hatun da Osman Bey'i bulabilmek için her yolu dener.

Tekfur Nikola kendisine yaşattıklarının intikamını almaya ant içtiği Mari'yi yaralarken, Turgut Bey ise Mari'yi kurtarmak için İnegöl Kalesi'ne sızar.