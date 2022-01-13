Kuruluş Osman 78. bölüm fragmanı: Gündüz Bey, Osman Bey'i hançerledi!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 78. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Osman Bey'in Şeyh Edebalı'yı bıçaklayacağı sırada Gündüz Bey tarafından hançerlendiği görüldü.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı ve çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman dizisi, her bölümüyle nefes kesiyor.

Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle heyecanı katbekat artıran dizi, 2 haftalık aranın ardından sevenleri ile buluşacak. Dizinin merakla beklenen 78. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yeni bölüm fragmanında; esir düşen Osman Bey'in ''Biz ölürsek şehit oluruz, ama sağ kalırsak kendinize bir mezar kazın.'' sözleri dikkati çekti.

Bala Hatun'un fenalaşması dikkat çekerken, Gündür Bey'in obanın başına geçmesi ise çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi.

Osman Bey'in Gündüz Bey tarafından hançerlenmesi ise fragmana damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 77. bölüm 2. fragmanı...

Kuruluş Osman 78. Bölüm Fragmanı VİDEO

KURULUŞ OSMAN 77. BÖLÜM ÖZETİ

Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar. Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için stratejisini belirlerken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır. Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşındadır.

Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşir. Ağabeyinden yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilir ve kılıcını boğazına dayar.

Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için Osman Bey'in planı ne olacaktır? Gizlice Kayı Obası'na giden Osman Bey'i bekleyen tehlike ne? Osman Bey, Vezir Alemşah ile tekfurların ittifakını bozabilecek mi? Osman Bey, Vezir Alemşah'la nasıl hesaplaşacak? Kayı postuna oturan Gündüz Bey'in yeni hamlesi ne olacak?