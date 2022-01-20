Kuruluş Osman 79. bölüm fragmanı: Selcan Hatun büyük yara aldı!

Kuruluş Osman dizisinin 79. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Selcan Hatun'un savaş meydanında yaralandığı görülürken Osman Bey'in ölümün kıyısında olması dikkati çekti.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi, her bölümüyle nefes kesiyor.

Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle heyecanı katbekat artıran dizi, 2 haftalık aranın ardından bomba gibi bir bölümle döndü.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin merakla beklenen 79. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yeni bölüm fragmanında; Selcan Hatun'un savaş meydanında yaralandığını gören Malhun Hatun'un, ''Ana!'' diyerek feryat etmesi yürekleri sızlattı.

Öte yandan tuzağa düşürülen ve ölümle burun buruna olan Osman Bey'in, ''Biz bir ölür bin diriliriz! Sizin sonunuz daha fenadır!'' sözleri dikkati çekti. İşte Kuruluş Osman 79. bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman 79. Bölüm Fragmanı VİDEO

KURULUŞ OSMAN 78. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Vezir Alemşah'ı Bilecik Kalesi'nde köşeye sıkıştıran Osman Bey, hiç beklemediği bir tuzağa düşerken, Tekfur Kosses de Tekfur Nikola'nın eline geçer. Osman Bey ve alpleri esir edilip ağır işkenceden geçirilir.

Vezir Alemşah, Osman Bey ve alplerinin bir an önce öldürülmesine karar verir! Vezir Alemşah, bu anı büyük bir gösteriye çevirme derdindedir ve Bilecik Kalesi'nde kurulan darağacında Osman Bey'in boynuna urgan geçirir!

Geyhatu ve Moğolların dönüşü dengeleri nasıl değiştirecek? Geyhatu ve Osman Bey nasıl karşı karşıya gelecek? Geyhatu'nun Altuğ Alp'i infaz etmesine Osman Bey nasıl tepki verecek? Gündüz Bey kardeşinin ölümüne karar veren Vezir Alemşah'tan ne isteyecek? Tekfur Nikola, Kosses'ten nasıl hesap soracak? Malhun Hatun, Bala Hatun ve Kayılar; beylerinin esir düşmesine nasıl tepki verecek?