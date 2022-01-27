Kuruluş Osman 80. bölüm fragmanı: Selcan Ana öldü!

Kuruluş Osman'ın yayınlanan son fragmanında; Selcan Ana'nın ölüm döşeğinde öldüğü ve başındakilerin ağladığı görüldü. Bala Hatun'un "Ana kalk, ana" diye ağlaması Selcan'ın öldüğünü gündeme getirdi.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi, her bölümüyle nefes kesiyor.

Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle heyecanı katbekat artıran dizinin dün akşam yayınlanan bölümü sonrası, fragmanı görücüye çıktı.

Yayınlanan fragmanda; Osman'ın sultanın ölmesinden dolayı suçlandığı görüldü ve yakalandığı yerde öldürülmesi emri çıktı.

Osman ise kendisini aklamak için kaçarken, karşısına yine kurtulamadığı Moğollar geldi. Osman mücadelesini tek başına verirken, Gündüz kaleye saldırdı.

Obada ise işler karıştı ve Selcan'ın ölüm döşeğinde olduğu görüldü. Selcan'ın başında bulunan Malhun ve Bala Hatun'un ağlaması, öldüğü düşüncesini güçlendirdi.

Peki, Osman Bey tuzaktan kurtulabilecek mi? Selcan ana gerçekten öldü mü? Tüm bu soruların cevabını yeni bölümde öğrenme şansımız olacak. İşte Kuruluş Osman 80. bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman 80. bölüm fragmanı İZLE