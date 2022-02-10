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Kuruluş Osman 82. bölüm fragmanı: Ağabeyimin kanı bana helal midir?

Kuruluş Osman 82. bölüm fragmanı: Ağabeyimin kanı bana helal midir?

Kuruluş Osman'ın yayınlanan yeni fragmanında; Osman Bey'in Moğollarla savaşmak için harekete geçtiği görüldü. Karşısına ağabeyi çıkan Osman, Ağabeyimin kanı bana helal midir? diye Edebali'ye sordu.