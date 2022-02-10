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- Kuruluş Osman 82. bölüm fragmanı: Ağabeyimin kanı bana helal midir?
Kuruluş Osman 82. bölüm fragmanı: Ağabeyimin kanı bana helal midir?
- Haber Merkezi
- 10.02.2022 - 12:25
Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.
Başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi, her bölümüyle nefes kesiyor.
Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle heyecanı katbekat artıran dizinin 82. bölümünden ilk fragman görücüye çıktı.
Yayınlana fragmanda; Nikola'yı ele geçiren Osman Bey, onunla birlikte Moğollara karşı savaş açmak için harekete geçti.
Moğollar ve Vezir Alemşah ise Gündüz'ü avuçlarının içerisine alarak, "Söz verdiğin gibi alplerinle geleceksin." ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine Şeyh Edebali'ye giden Osman Bey, "Ağabeyimin kanı bana helal midir?" diye sordu.
İkili daha sonra karşı karşıya geldi ve kılıçlar çekildi. İşte Kuruluş Osman 82. bölüm fragmanı...
Kuruluş Osman 82. bölüm fragmanı İZLE