Kuruluş Osman 84. bölüm 2. fragmanı: Cerkutay öldü, Bala'nın bebeği ölü doğdu!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 84. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda; yaralanan Cerkutay'ın gözlerinin kapandığı görüldü. Öte yandan zorlu doğum yapan Bala Hatun'un bebeği ağlamadı.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu her bölümüyle nefes kesiyor.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi, 2 Mart Çarşamba akşamı 84. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin merakla beklenen 84. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

Yeni bölüm fragmanında; Osman Bey, ''Alplarım ardımda değildir, belli ki vezirin elindeler.'' derken yaralanan Cerkutay'ın gözlerinin kapandığı görüldü.

Öte yandan zorlu doğum yapan Bala Hatun'un ''Ana yavrum niye ağlamaz?'' sorusu bebeğin akıbetine dair merakı artırdı.

Korkuya kapılan Bala Hatun, ısrarla bebeğinin neden ağlamadığını sorarken Selcan Hatun, Malhun Hatun'a endişeli bir şekilde ''Ne edeceğim?'' diye sordu.

Ardından Bala'nın haykırışları duyuldu. Bu sahne sonrası Bala'nın bebeğinin ölü doğduğu düşünüldü. Peki Cerkutay ölecek mi? Bebek yaşayacak mı? İşte Kuruluş Osman 84. bölüm 2. fragmanı...

Kuruluş Osman 84. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO