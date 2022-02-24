Kuruluş Osman 84. bölüm fragmanı: Vezir soysuzu obayı basıp hatunları kaçırdı, Bala zorlu doğum yaptı!

Kuruluş Osman dizisinin 84. bölüm fragmanında; Bala Hatun doğum yaparken Vezir'in obayı bastığı görüldü. Malhun Hatun ise Vezir'e, Bala'yı ve annesini bırakıp kendisini almasını söyledi.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu her bölümüyle nefes kesiyor.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi, 23 Şubat Çarşamba akşamı 83. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümün hemen ardından dizinin merakla beklenen 84. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yeni bölüm fragmanında; Bala Hatun'un doğum yaptığı görüldü. Doğum sonrası Bala Hatun'un, ''Bebeğim iyi mi anne?'' sorusu ise bebeğin akıbetine dair merakı artırdı.

Doğum sırasında Vezir, hatunları kaçırmak için obayı bastı. Malhun Hatun, ''İçeride doğum vardır. Annemi, Bala'yı bırak, beni al gidelim.'' diyerek kendini feda etti.

Ancak Vezir, obanın bütün hatunlarını kaçırdı. Vezir'in obaya baskın verdiğini ve hatunları esir aldığını öğrendi.

Öte yandan Bala Hatun'un doğum yaptığını öğrenen Osman Bey, ''Allah'ım sen koru!'' diyerek dua etti. İşte Kuruluş Osman 84. bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman 84. Bölüm Fragmanı VİDEO

KURULUŞ OSMAN 83. BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içer. Gündüz Bey'le hesaplaşmasının ardından Geyhatu'nun dev Moğol ordusunun başına geçerek bölgeyi kana bulamasını engellemek isteyen Osman Bey, Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içer.

Osman Bey'in bunun için ilk adımı ne olacaktır? Geyhatu ise nihai hedefi için kendi oyununu işlemektedir. Fakat müttefiki sandığı Vezir Alemşah'ın planlarından habersizdir. Vezir Alemşah'ın Geyhatu'ya ihanetinin sonuçları ne olacaktır?

Bölgedeki var olma mücadelesinde Osman Bey'le hareket etmeyi kabul eden Tekfur Nikola ise bildiğini okuyarak Osman Bey'le birlikte mücadele eden Tekfur Rogatus'u ele geçirip Tekfur Kosses'in peşine düşer. Nikola'nın herkesi şaşırtacak hamlesi bütün dengeleri değiştirecektir. Nikola'nın yaptıkları, Bitinya'da nelere sebep olacaktır?