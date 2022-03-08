Euro
15.76
0.73%
Dolar
14.50
0.88%
Altın
940.06
1.89%
Borsa
1994
-0.18%
Bitcoin
558.067
0.91%
BTXN Coin
38.29
1.45%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Hafif yağmur 4 C

    Kuruluş Osman 85. bölüm 2. fragmanı: Umur Bey öldü, Malhun Hatun'un feryadı yürekleri dağladı!

    Kuruluş Osman dizisinin 85. bölüm 2. fragmanında; Osman Bey'in Geyhatu ve Vezir Alemşah'ı öldürmek üzere olduğu görüldü. Umur Bey'in ölümüne dayanamayan Malhun Hatun'un feryadı ise yürekleri sızlattı.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 10:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kuruluş Osman 85. bölüm 2. fragmanı: Umur Bey öldü, Malhun Hatun'un feryadı yürekleri dağladı!

    Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

    Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle adeta nefes kesiyor.

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi, 9 Mart Çarşamba akşamı 85. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

    Dizinin merakla beklenen 85. bölümünden heyecanı arşa çıkaran bir fragman daha yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Vezir Alemşah'ı ve Geyhatu'yu ele geçirdiği görüldü.

    Sultan Mesut'un, ''Nedir bu hal Osman Bey? Komutan Geyhatu'ya mı kıyacaksın?'' sözleri dikkati çekti.

    Umur Bey'in öldürüldüğü görülen fragmanda, Malhun Hatun'un, ''Baba!'' diye bağırması yürekleri sızlattı.

    Sultan Mesut'un, ''Devletçiğin veziri Alemşah'ı mı vuracaksın? Geyhatuyu ve Vezir'i bırakacaksın.'' sözleri üzerine Osman Bey, ''Gayrı açılsın o kör gözler. Aksın zalimlerin kanı.'' diyerek Vezir'in kellesini aldı.

    Sultan Mesut'un ise ''Osman!'' diyere bağırdığı görüldü. Peki Vezir Alemşah ve Geyhatu ölecek mi? İşte Kuruluş Osman 85. bölüm 2. fragmanı...

    Kuruluş Osman 85. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO


    İlginizi Çekebilir

    Limon suyunun iyi geldiği 15 rahatsızlık
    Sağlık

    Limon suyunun iyi geldiği 15 rahatsızlık

    Btc Kazanç Şifresini Ünlü İş Kadını Aslı D. Buldu!
    Btcrobo

    Btc Kazanç Şifresini Ünlü İş Kadını Aslı D. Buldu!

    Rize'de okul servisi park halindeki tıra çarptı: 1 ölü 13 yaralı
    3. Sayfa

    Rize'de okul servisi park halindeki tıra çarptı: 1 ölü 13 yaralı

    Görüş Bildir