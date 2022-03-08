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Kuruluş Osman 85. bölüm 2. fragmanı: Umur Bey öldü, Malhun Hatun'un feryadı yürekleri dağladı!

Kuruluş Osman 85. bölüm 2. fragmanı: Umur Bey öldü, Malhun Hatun'un feryadı yürekleri dağladı!

Kuruluş Osman dizisinin 85. bölüm 2. fragmanında; Osman Bey'in Geyhatu ve Vezir Alemşah'ı öldürmek üzere olduğu görüldü. Umur Bey'in ölümüne dayanamayan Malhun Hatun'un feryadı ise yürekleri sızlattı.