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- Kuruluş Osman 85. bölüm 2. fragmanı: Umur Bey öldü, Malhun Hatun'un feryadı yürekleri dağladı!
Kuruluş Osman 85. bölüm 2. fragmanı: Umur Bey öldü, Malhun Hatun'un feryadı yürekleri dağladı!
- Haber Merkezi
- 08.03.2022 - 10:03
Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.
Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle adeta nefes kesiyor.
Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi, 9 Mart Çarşamba akşamı 85. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Dizinin merakla beklenen 85. bölümünden heyecanı arşa çıkaran bir fragman daha yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Vezir Alemşah'ı ve Geyhatu'yu ele geçirdiği görüldü.
Sultan Mesut'un, ''Nedir bu hal Osman Bey? Komutan Geyhatu'ya mı kıyacaksın?'' sözleri dikkati çekti.
Umur Bey'in öldürüldüğü görülen fragmanda, Malhun Hatun'un, ''Baba!'' diye bağırması yürekleri sızlattı.
Sultan Mesut'un, ''Devletçiğin veziri Alemşah'ı mı vuracaksın? Geyhatuyu ve Vezir'i bırakacaksın.'' sözleri üzerine Osman Bey, ''Gayrı açılsın o kör gözler. Aksın zalimlerin kanı.'' diyerek Vezir'in kellesini aldı.
Sultan Mesut'un ise ''Osman!'' diyere bağırdığı görüldü. Peki Vezir Alemşah ve Geyhatu ölecek mi? İşte Kuruluş Osman 85. bölüm 2. fragmanı...