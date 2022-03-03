Kuruluş Osman 85. bölüm fragmanı: Konur Alp ağır yara aldı, Geyhatu Osman Bey'in elinde!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 85. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Vezir Alemşah'ın Konur Alp'i hançerlediği görüldü. Öte yandan Osman Bey, Geyhatu'yu yakaladı.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle adeta nefes kesiyor.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi, 2 Mart Çarşamba akşamı 84. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümüyle de heyecanı arşa çıkaran dizinin merakla beklenen 85. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeni bölüm fragmanında; Vezir Alemşah'ın eline düşen Konur Alp, ''Sen Vezir Alemşah, iki yüzlü bir şeytansın.'' dedi. Bu sözlerin ardından Vezir Alemşah, Konur Alp'i hançerle yaraladı.

Geyhatu'yu yakalayan Osman Bey'in ''Gayri, zalimin vakti doldu!'' sözleri fragmana damga vurdu. Peki Konur Alp ölecek mi? İşte Kuruluş Osman 85. bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman 85. Bölüm Fragmanı VİDEO

KURULUŞ OSMAN 84. BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey Geyhatu'yu gafil avlamışken birden karşısında Vezir Alemşah'ı bulur. Büyük bir cenderenin içindedirler. Osman Bey Geyhatu'yu yakalamak için cendereden sıyrılır. Geyhatu'nun izini sürmeye başlar. Fakat geride kalan alplar yaralı halde Vezir Alemşah'a esir düşerler? Alplar'ın akıbeti ne olacaktır?

Bala Hatun'un doğum sancıları başlamıştır. Kayı Obasında Bala'nın doğum telaşı varken Vezir Alemşah obaya yıldırım gibi düşer. Vezir Alemşah Osman'a olan hıncını hatunlarından çıkarmaya kararlıdır. Hatunları yargılayacaktır. Onları tutuklatıp Söğüt'e doğru yola çıkar. Bala'nın sancıları dinmemektedir. Hatunlar düştükleri zor durumdan nasıl kurtulacaktır?

Geyhatu ağır yarasına rağmen ustaca saklanmayı başarır. Fakat Osman'ın daima bir planı vardır. Osman Bey Geyhatu'yu nasıl yakalayacaktır? Bir yandan Geyhatu'ya hesap sormak için uğraş veren Osman Bey Bala Hatun'un haberini alır. Osman Bey Bala Hatun'u görebilecek midir?