Kuruluş Osman 86. bölüm 2. fragmanı: Mari öldü, Turgut Bey'in feryadı yürekleri dağladı!

Kuruluş Osman dizisinin 86. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Mari'nin zehirlendiği görüldü. Mari'nin kurtulamayacağını öğrenen Turgut Bey'in feryadı ise yürekleri sızlattı.

Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın oturduğu ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle adeta nefes kesiyor.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi, 16 Mart Çarşamba akşamı 86. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 86. bölümünden heyecanı arşa çıkaran bir fragman daha yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Mari'nin zehirlendiği görüldü.

Mari'yi iyileştirmesi için Kumral Abdal'a götüren Turgut Bey, ''Bana bir şey diyesin, bir de.'' diyerek çare ararken Kumral Abdal, "Yapacak bir şey yoktur, Turgut Bey!'' dedi.

Mari'nin kurtulamayacağını ve öleceğini öğrenen Turgut Bey'in feryadı yürekleri sızlattı.

Öte yandan zehirin Gündüz Bey'in çadırından çıktığı iddia edilince Turgut Bey, Osman'ı karşısına aldı ve ''Senin ağabey dediğin bu adam benim hatunumu aldı!'' diyerek Gündüz Bey'i karnından hançerledi.

Osman Bey'in ''Evladım dahi olsa gözünün yaşına bakmam!'' sözleri ise yeni bölüme dair merakı katbekat artırdı. İşte Kuruluş Osman 86. bölüm 2. fragmanı...

Kuruluş Osman 86. Bölüm 2. Fragman VİDEO