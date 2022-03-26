Kuruluş Osman 88. bölüm fragmanı: Selcan Hatun'un canı tehlikede, Osman Bey İnegöl fethinde!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 88. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında, Selcan Hatun'un canının tehlikede olduğu görüldü. Osman Bey ise İnegöl'ü gethetmek için harekete geçti.

Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın oturduğu ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisi, yeni sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle heyecanı arşa çıkarıyor.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi, 30 Mart Çarşamba akşamı 88. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 88. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Osman Bey'in, ''İnegöl'ü almak kolay olmayacak ama alacağız. Gayri hedef İnegöl'dür!'' sözleri dikkati çekti.

İbrahim Fakih ise Barkın ile birlikte Osman Bey ve alplerine bir tuzak hazırlığına girişti. İbrahim Fakih'in ''Onları zaaflarından vuracaksın.'' dediği sahnede, elinde hançer olan bir kişinin Selcan Hatun'a doğru yaklaştığı görüldü.

Peki Selcan Hatun ölecek mi? Didem Balçın diziden ayrılacak mı? İşte Kuruluş Osman 88. bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman 88. Bölüm Fragman VİDEO