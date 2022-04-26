Kuruluş Osman 92. bölüm 2. fragmanı: Osman Bey, maskeli düşmanının maskesini düşürüyor!

ATV'nin izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin 92. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Osman Bey'in, İbrahim Fakih olarak bilinen Usta Arius'un maskesini düşürdüğü görüldü.

Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz'ın oturduğu, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle adeta nefes kesiyor.

TRT 1'in efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan dizi, üç sezondur reytinglerde rakiplerine göz açtırmıyor.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi, 27 Nisan Çarşamba akşamı 92. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 92. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Fragmanda, maskeli düşmanını köşeye sıkıştıran Osman Bey, ''Yüzünü göstermeye korkarsın da benim gazabımdan mı korkmazsın!'' dedi.

Ardından Osman Bey'in, maskeli düşmanının maskesini düşürdüğü görüldü. Osman Bey, maskenin altından İbrahim Fakih olarak tanıdığı Usta Arius'un çıktığını görünce şoke oldu.

Kuruluş Osman, özetsiz yeni bölümüyle 27 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.45’te ATV ekranlarında olacak. İşte Kuruluş Osman 92. bölüm 2. fragmanı...

Kuruluş Osman 92. bölüm 2. fragmanı İzle

Kuruluş Osman 91. bölüm özeti

Bilecik'te yapılan düğün hazırlığı bütün hızıyla devam eder. Bilecik Tekfuru Justinyanus, Osman Bey ve ailesini öldürmek için nasıl bir hamle yapacaktır?

Osman Bey ve Hatunları düğün davetlisi kisvesiyle kaleye girerler. Niyetleri Bilecik'i fethetmektir fakat hesap etmedikleri bir şey vardır. Osman Bey tekfurların oyununa nasıl karşı koyacaktır? Orhan ve Alaeddin'in Bilecik'te esir tutulduğunu bilen Bala Hatun ve Malhun Hatun çocuklarının yerini bulabilecek midir?

Barkın'ın Söğüt'ü işgal planı

Kayı Obası yüreği ağzında, çocuklardan ve Osman Bey'den gelecek iyi haberleri beklerken Barkın ise Söğüt'ü ele geçirmek için kendi oyununu kurmaya çalışır. Barkın'ın hain planı nedir?

Bilecik Tekfuru Juntinyanus'un elindeki büyük koz

Bilecik tekfuru Justinyanus, Yarhisar'dan gelecek olan düğün kafilesini büyük bir heyecanla beklemektedir. Gelinin gelmesini bekleyen tekfur büyük bir şok yaşar. Osman Bey ve Alpları Bilecik'i fethetmeye gelmiştir fakat Bilecik Tekfuru Juntinyanus'un elinde büyük bir koz vardır. Orhan ve Alaeddin! Osman Bey çocukları için fütuhattan vazgeçecek midir?