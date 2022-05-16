Kuruluş Osman 94. bölüm fragmanı: Osman Bey'in ağabeyi Gündüz Bey şehit oldu!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 94. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına, Osman Bey'in ağabeyi Gündüz Bey'in, savaş sırasında ağır yaralanarak yüksekten düşmesi damga vurdu.

Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz'ın oturduğu, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle adeta nefes kesiyor.

TRT 1'in efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan dizi, üç sezondur reytinglerde rakiplerine göz açtırmıyor.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi, 18 Mayıs Çarşamba akşamı 94. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 94. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in, ''Nikola'nın gayrı kaçışı yok. Bu iş bitecek.'' sözleri dikkati çekti.

Osman Bey'in ağabeyi Gündüz Bey ise savaş sırasında ağır yaralandı. Aldığı kılıç darbelerine dayanamayan Gündüz Bey, yüksekten aşağı düştü.

Gündüz Bey'in şehit olurken Kayı sancağını kale burcunda dalgalanırken görmesi ve gülümsemesi ise fragmana damga vurdu.

Peki Gündüz Bey ölecek mi? Emre Basalak diziden ayrılacak mı? İşte Kuruluş Osman 94. bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman 94. Bölüm Fragmanı İzle

Kuruluş Osman 93. bölüm özeti

Kuruluş Osman’da fetih vakti!

Bala ve Malhun hatun, Orhan ile Holofira'yı kurtarabilecekler mi? Osman Bey, Kayılar ve himayesi altındaki diğer Türk Boylarıyla İnegöl'ü kuşattığı sırada obadakiler ise Holofira'yı teyzesine uğurlamaktadır fakat Holofira'yı götürecek olan Usta Arius'un askerleridir. Holofira'yı kaçıracaklardır. Holofira'nın hangi hamlesi onu bu durumdan kurtaracaktır? Holofira'nın hamlesi Orhan'ı da büyük bir tehlikeye sürükleyecektir. Malhun ve Bala Hatun, Bacıyanlar ile birlikte fütühat yolundayken Orhan ve Holofira'nın tehlikede olduğu haberini alırlar. Malhun ve Bala Hatun, Orhan'ı ve Holofira'yı kurtarabilecekler midir?

Nikola'nın son hamlesi

Nikola'nın bütün hamleleri boşa çıkmıştır. Ne yaparsa yapsın artık surları dövülmeye başlamıştır fakat asla yılmaya niyeti yoktur. Son hamle olarak Osman Bey'in ordugahını dağıtıp, elinde savaşacağı hiçbir sey bırakmamayı planlar. Romanos'un askerlerini çoktan Osman Bey'in ordugahının çevresinde konuşlandırmıştır.

Aktemur'un akıbeti

Osman Bey'in, İnegöl'e sızdırdığı yeğeni Aktemur bu bilgiyi Osman Bey'e ulaştırmak ister. Aktemur başarılı olabilecek midir? Yoksa ele geçip Nikola ve Romanos'un acımasızlığına mahkum mu olacaktır? Osman Bey, bütün engellere, Nikola ve Ramanos'un direnmelerine rağmen İnegöl surlarını aşabilecek midir? İnegöl'ü fethedip surlarından Kayı'nın sancağını dalgalandırabilecek midir?