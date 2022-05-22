Kuruluş Osman 95. bölüm fragmanı: Bala Hatun yataklara düştü, ölümle pençeleşiyor!

ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisinin 95. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Alâeddin Bey'in, annesi Bala Hatun'un sağlık durumu hakkında söyledikleri merak uyandırdı.

Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz'ın oturduğu, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı ATV'nin izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle adeta nefes kesiyor.

TRT 1'in efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan dizi, üç sezondur reytinglerde rakiplerine göz açtırmıyor.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi, 25 Mayıs Çarşamba akşamı 95. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 95. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Çobanoğlu Ali Bey'in, Osman Bey'e sırt vermeye geldiği görüldü.

Öte yandan Bala Hatun'un yatakta halsiz bir şekilde yatması dikkati çekti. Osman Bey'in oğlu Alâeddin Bey'in, ''Anam otağdadır baba. Pek iyi görünmez.'' sözleri, Bala Hatun'un sağlık durumu hakkında merak uyandırdı.

Peki Bala Hatun ölecek mi? Özge Törer Kuruluş Osman'dan ayrılacak mı? İşte Kuruluş Osman 95. bölüm tanıtımı...

Kuruluş Osman 95. Bölüm Tanıtımı İzle

Kuruluş Osman 94. bölüm özeti

Nikola'nın hain planı

Osman Bey ve Alpları İnegöl'ün kapısını kırmıştır artık. İnegöl Tekfuru Nikola'nın ise pes etmeye hiç niyeti yoktur. Nikola, Osman Bey'i büyük bir tuzağa çekme niyetindedir. Nikola'nın hain planı ne olacaktır?

Malhun ve Bala Hatun, Orhan ile Holofira'yı kurtarabilecek mi?

İnegöl fethine yetişmeye çalışan Malhun ve Bala Hatun, Orhan ile Holofira'nın başının belada olduğu haberini alırlar. Malhun ve Bala Hatun, Orhan ile Holofira'yı kurtarmak için nasıl bir hamle yapacaktır?

Gündüz Bey ağır yaralanıyor

Osman Bey, İnegöl Kalesi içinde ilerlerken, Alplar ve Gündüz Bey kaleyi ele geçirmek üzeredir. Gündüz Bey, olmadık bir anda, ağır bir şekilde yara alır. Gündüz Bey, İnegöl surlarında Kayı Sancağının dalgalandığını görebilecek midir?

Osman Bey tuzak kuruyor

Osman Bey, Nikola'nın tuzağına çekilir görünse de asıl tuzağı kendisi kurmuştur. Nikola'yı nasıl alt edecektir? Nikola için yapacak bir şey kalmamış gibidir. Güvendiği Kostantiniyye İmparatoru, Nikola'nın boynunu vurulmaktan kurtarabilecek midir? Osman Bey İnegöl'de zafere ulaşıp sevdiği herkesle birlikte fetih sevinci yaşayabilecek midir?