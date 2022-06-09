Kuruluş Osman 98. bölüm fragmanı: Aygül öldü, Cerkutay'ın haykırışı yürek sızlattı!

ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisinin 98. bölüm fragmanı yayınlandı. Sezon finali fragmanında; Aygül'ün kalbinden vurulduğu görüldü. Cerkutay'ın haykırışı ise yürekleri dağladı.

Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz'ın oturduğu, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı ATV'nin izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle adeta nefes kesiyor.

TRT 1'in efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan dizi, 15 Haziran Çarşamba akşamı ekranlara gelecek olan 98. bölümüyle sezon finali yapacak.

Merakla beklenen 98. bölüm fragmanı da izleyicilerle buluştu. Yayınlanan sezon finali fragmanında; Osman Bey'in ''Bu yol şehadet yoludur.'' sözleri dikkati çekti.

Bir bir hedeflerini sayan Osman Bey'in ''Devlet sizinle yaşayacak! Siz de devletle yaşayacaksınız!'' sözleri ise fragmana damga vurdu.

Öte yandan Cerkutay'ı korumak isteyen Aygül'ün okla kalbinden vurulduğu görüldü. Aygül, bir anda yere yığılırken Cerkutay'ın haykırışı yürekleri sızlattı.

Peki Aygül ölecek mi? Buse Arslan diziden ayrılacak mı? İşte Kuruluş Osman 98. bölüm (sezon finali) fragmanı...

Kuruluş Osman 98. Bölüm Fragmanı (Sezon Finali) İzle

Kuruluş Osman 97. bölüm özeti

Osman Bey Cebe'yi ele geçirdi

Osman Bey, Moğol Komutanı Cebe ve Ramanos'un kurduğu tuzaktan, kurduğu oyunla kurtulur. Cebe'yi ele geçirirken Romanos son anda elinden kaçar. Osman Bey, Cebe'den bütün gerçeği öğrenebilecek midir?

Barkın'ın foyası ortaya çıkıyor

Selvi'nin ölümüyle yıkılan Barkın'ın gözü artık hiçbir şey görmez. Herkesi gözden çıkarmıştır. Osman Bey ve Hatunlarına büyük bir tuzak kurma hazırlığındadır. Barkın Bey'in aklından geçen nedir? Yıllarca büyük hainlikler yapan Barkın Bey'in foyası ortaya çıkmıştır. Barkın Bey, Osman Bey'in gazabından kurtulabilecek midir?

Osman Bey Çobanoğlu Ali Bey'i mahçup ediyor

Çobanoğlu Ali Bey oğlunun yaralanma haberinden sonra küplere biner. Osman Bey'e elçisiyle haber yollar. Aktemur'u ve Turgut'u istemektedir. Osman Bey, Ali Bey'i mahcup edecek önemli bir hamlede bulunacaktır. Osman Bey'in hamlesi ne olacaktır?

Osman Bey Yenişehir'in kapısında

Bütün karmaşaya rağmen Osman Bey, Yenişehir fethi için hazırlıkları sürdürmektedir. Romanos, Osman Bey'in elinden kurtulup Yenişehir'e gelmiş savunma hattını güçlendirmeye çalışmaktadır. Osman Bey'in Yenişehir'deki haber ağı Romanos'un planlarını Osman Bey'e ulaştırabilecek midir? Romanos, Osman Bey'in Yenişehir'deki gizli örgütlenmesine karşı nasıl bir hamlede bulunacaktır? Osman Bey ve Alpları, Yenişehir fethi için bütün hazırlıkları tamamlamıştır. Osman Bey yüzünü artık garba dönmüştür. Hedefi Yenişehir'dir. Devlet olma yolundaki en önemli kapı olan Yenişehir kapıları açılacak mıdır? Osman Bey'i, Yenişehir kapılarında neler beklemektedir?