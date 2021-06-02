Kuruluş Osman Bala Hatun tarihte kimdir? Özge Törer hakkında bilgiler..

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'in eşi Bala Hatun'a Özge Törer hayat veriyor. Peki tarihteki yeri, önemi ve ölümü hakkındaki bilgiler merak edilen Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? İşte detaylar..

ATV ekranlarında yayımlanan ve yayımlandığı güne damgasını vuran tarih temalı Kuruluş Osman, konusu kadar tarihi karakterleriyle de ilgi görüyor.

Osmanlı'nın kuruluş dönemini anlatan dizide Osman Gazi, eşi Bala Hatun'un da rızasını alarak Malhun Hatun ile evlendi. Bala Hatun, bu durumu kabullense de bir hayli üzüldü.

Bu sahnelerin ardından izleyiciler, Şeyh Edebalı'nın kızı Bala Hatun'un hayatını araştırmaya başladı. Bala Hatun tarihte kimdir, nasıl öldü? sorularının yanıtı merak edildi. Öte yandan Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer de araştırma konusu oldu.

Peki Kuruluş Osman Bala Hatun tarihte kimdir, nasıl öldü? Özge Törer hakkında bilgiler..

BALA HATUN TARİHTE KİMDİR?

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Osman Gazi'nin akıl babası Şeyh Edebali'nin kızı ve Osmanlı Devleti'nin ilk veziri Alâeddin Paşa'nın annesidir.

İlk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapan Osman Gazi, ikinci evliliğini ise 1289 yılı civarlarında Bala Hatun ile yapmıştır. Osmanlı Devleti'nin ilk veziri Alâeddin Paşa'nın annesidir.

BALA HATUN'UN TARİHTE YERİ VE ÖLÜMÜ

1324 yılında vefat eden Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır.

Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun.

Torun çocukları: Yıldırım Bayezid, Savcı Bey, Yakub Çelebi, Nefise Hatun, Sultan Hatun, Halil Bey, İbrahim Bey Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun.

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

1998 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Özge Törer, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü’nde eğitimini sürdürmektedir. İlk oyunculuk deneyimini ''Kuruluş Osman'' dizisi ile yaşamıştır.

Şimdilerde, ATV ekranlarında yayımlanmakta olan ''Kuruluş Osman'' dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, 1.68 metre boyunda, 56 kilo ve Koç burcudur.