Kuruluş Osman bu akşam (5 Ocak 2022) yok mu, neden? İşte yeni bölüm tarihi

Kuruluş Osman bu akşam (5 Ocak 2022) yok mu, neden? İşte yeni bölüm tarihi

Her çarşamba akşamı ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, ATV'nin bugünkü yayın akışında yer almadı. Peki Kuruluş Osman bu akşam yok mu, neden yok? İşte Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm tarihi...

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi, her bölümüyle nefes kesiyor.

Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle heyecanı katbekat artıran dizi çarşamba akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Ancak 5 Ocak 2022 Çarşamba ATV yayın akışına göz atan izleyiciler, Kuruluş Osman dizisi yerine başka bir yapımla karşılaştı.

Bunun üzerine ''Bu akşam Kuruluş Osman yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtları merak konusu oldu.

Peki Kuruluş Osman bu akşam yok mu, neden? Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM NEDEN YOK?

Son olarak 77. bölümü ile ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisinin 5 Ocak 2022 Çarşamba akşamı 78. bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyordu.

Ancak ATV yayın akışında Kuruluş Osman dizisinin 78. bölümü yerine Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa Finali yer aldı.

Dizinin yılbaşı nedeniyle ekranlara bir hafta ara verdiği öğrenilmişti. Ancak Bozdağ Film yaptığı açıklamada, sevilen diziye iki hafta ara verildiğini duyurdu.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM TARİHİ

Yapılan açıklamaya göre, Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü, 19 Ocak 2022 Çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.