Kuruluş Osman bu akşam yok mu? Kuruluş Osman 78. bölüm...

Kuruluş Osman bu akşam yok mu? Kuruluş Osman 78. bölüm...

ATV ekranlarında yayınlanan ve yılbaşı arası verilen Kuruluş Osman dizsinin bu akşam ekranda olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman?

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonu ile devam ediyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi, hızla devam eden çekimlerine ara verdi ve yılbaşı için tatile girdi.

Dizinin tatile girmesi fırsat bilen kanal yönetimi, setlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle süre uzattı.

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü ekrana gelmeyen dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu.

Reyting rekorları kıran dizinin fanları, "Kuruluş Osman bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman 78. bölüm...

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Son olarak 77. bölümü ile ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisinin 5 Ocak 2022 Çarşamba akşamı 78. bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyordu.

Ancak ATV yayın akışında Kuruluş Osman dizisinin 78. bölümü yerine Çakallarla Dans 4 yer aldı.

Dizinin yılbaşı nedeniyle ekranlara bir hafta ara verdiği öğrenilmişti. Ancak Bozdağ Film yaptığı açıklamada, sevilen diziye iki hafta ara verildiğini duyurdu.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM TARİHİ

Yapılan açıklamaya göre, Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü, 19 Ocak 2022 Çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

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