Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 29 Mart ATV yayın akışı ATV ekranlarının sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman her Çarşamba akşamı izleyici ile buluşuyor. Bugün yayın akışını gören izleyiciler "Kuruluş Osman bugün var mı? Bu akşam Kuruluş Osman neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar ve 29 Mart ATV yayın akışı...

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin, yönetmenliğini Metin Günay, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme alıyor. Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki Kuruluş Osman dizisi, 4. Sezonuyla Çarşamba akşamları ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kuruluş Osman, bu akşam özel bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. ATV’nin yayın akışını gören izleyiciler Kuruluş Osman’ın neden özel bölümüyle yayınlanacağını merak ediyor. Peki bu akşam Kuruluş Osman var mı, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 29 Mart ATV yayın akışı… Kuruluş Osman bu akşam var mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Cumhurbaşkanı Özel programı sebebiyle Kuruluş Osman, bu akşam yeni bölüm yerine özel bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman’ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. 5 Nisan Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor. 29 Mart ATV yayın akışı · 08:00 Kahvaltı Haberleri · 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert · 13:00 atv Gün Ortası · 14:00 Mutfak Bahane · 16:00 Esra Erol'da · 18:45 atv Ana Haber · 19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar · 20:00 Kuruluş Osman - Özel Bölüm · 22:00 Cumhurbaşkanı Özel · 23:45 Bir Küçük Gün Işığı · 02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel · 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur