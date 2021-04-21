Kuruluş Osman Cerkutay ölecek mi? Çağrı Şensoy'un canlandırdığı Cerkutay'ın tarihteki yeri..

ATV ekranlarında yayımlanan tarih temalı Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanında, Cerkutay karakterinin yaşam savaşı verdiği sahne dikkati çekti. Peki, Kuruluş Osman Cerkutay ölecek mi?

Her çarşamba ATV ekranlarında yayımlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen tarih temalı Kuruluş Osman dizisi 55. bölümünde Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına karşı ölüm kalım savaşına giriyor.

Fragmanda, başta Moğol ordusunun bir askeri olan, ancak daha sonra Osman Bey ve Kayı alplerinin takdirini kazanarak herkes tarafından sevilen Cerkutay karakterinin vurulup yere düştüğü görülüyor.

Cerkutay'ın yaşam savaşı verdiği sahneye tanıklık eden izleyiciler, 'Kuruluş Osman Cerkutay ölüyor mu, Cerkutay kimdir, tarihteki yeri nedir?' gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki, Söğüt harekatında kritik rol oynayan Cerkutay'ın akıbeti ne olacak? Kuruluş Osman Cerkutay ölecek mi? İşte, Çağrı Şensoy'un canlandırdığı Cerkutay'ın tarihteki yeri...

KURULUŞ OSMAN CERKUTAY ÖLÜYOR MU?

55. bölümüyle bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölüm fragmanında, Söğüt harekatında kritik rol oynayan Cerkutay karakterinin vurulması dikkat çekti. Cerkutay'ın ölüp ölmediği bu akşam yayımlanacak olan yeni bölümle birlikte netlik kazanacak.

CERKUTAY KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

Kuruluş Osman dizisinde Çağrı Şensoy'un canlandırdığı Cerkutay'ın tarihte yer alıp almadığına dair bir bilgi bulunmuyor.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nikola'nın Söğüt'e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen Osman Bey'in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri bir kez daha değiştirir.

Moğolların baskısı nedeniyle ağır vergiler koyan Yarhisar, Tekfuru'nun gaddarlığı, Yarhisar halkının Osman Bey'e sığınmasına neden olur. Togay'ın sığınmacıların geri gönderilmesini talebini reddeden Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakının yeniden kurulmasına neden olur.

Osman Bey'e karşı kendi nökerlerinin yanında Bizans askerlerinin de emrine verilmesini sağlayan Togay, Kayı Obası'na karşı büyük bir harekat planlarken bu savaşta Osman Bey'in yanında yer almak isteyen Malhun Hatun babası Umur Bey'le karşı karşıya gelir.

ÇAĞRI ŞENSOY KİMDİR?

17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Çağrı Şensoy, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur.

İyi derecede İngilizce ve Almanca bilen Çağrı Şensoy, pek çok oyunda rol almıştır. İlk dizisi ''Ölüm Çiçekleri'' ile adından söz ettirmeyi başarmıştır.

Daha önce Kavak Yelleri, Mazi Kalbimde Yaradır, Çakıl Taşları, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi oldukça bilindik dizilerde de rol almıştır.