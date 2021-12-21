Kuruluş Osman dizisinden Yalnız Kurt'a bomba transfer! O isim heyecanı katlayacak

Yeni Kurtlar Vadisi olarak adlandırılan ve başrolünde Cihan Ünal'ın yer aldığı Yalnız Kurt için, geri sayım başladı. Dizinin oyuncu kadrosu büyük oranda oluşurken, bir isim daha gündeme geldi.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinde imzası bulunan duayen yönetmen Osman Sınav, Yalnız Kurt'u seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Sen Anlat Karadeniz dizisiyle herkesin dikkatini çeken Osman Sınav dizinin başrolü için; Hasan Deniz Yaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay gibi isimlerle anlaştı.

Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu ise Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı ATV'nin Sinegraf Fim imzalı dizisi, ekrandaki yerini almak için gün sayıyor.

EDHO'nun yerini almaya hazırlanan Yalnız Kurt dizisinin Kurtlar Vadisi'ni anımsattığı belirtilirken, kadrosu için ise bazı isimlerle görüşmeler devam ediyor.

Güçlü bir kadro kurmak isteyen Osman Sınav, dizinin iddialı olduğunu yayınladığı tanıtımlarda gösterdi.

SARUHAN HÜNEL YALNIZ KURT'LA ANLAŞTI MI?

Etkileyici hikayesi ile Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizileri aratmayacak olan Yalnız Kurt dizisi, yakında ekranda olacak.

Dizinin kadrosunu oluşturmaya başlayan Osman Sınav'ın, Saruhan Hünel ile görüştüğü iddia edildi.

Kuruluş Osman dizisinde Alişar karakterine hayat veren Hünel'in teklifi kabul edip etmediği ise henüz netleşmedi.