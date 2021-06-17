Kuruluş Osman Dukas kimdir? Bizans tarihinde Komutan Dukas..

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman izleyicileri Komutan Dukas kimdir, Kuruluş Osman Dukas, Bizans tarihinde var mı? sorularını araştırmaya başladı. İşte Dukas Komutan hakkında merak edilenler...

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’, yeni bölümüyle ekranlara geldi.

63'üncü bölümünde Malhun Hatun'dan evlat müjdesi alan Osman Bey, efsanevi komutan Dukas'la birlikte uç bölgesine gönderilen Bizans ordusuna karşı vereceği büyük savaşa hazırlanmak üzere harekete geçti.

Seyircilerin merak konusu olan Dukas kimdir, tarihte var mı? Komutan Dukas hakkında bilgiler...

KURULUŞ OSMAN DUKAS KİMDİR?

Dukas efsanevi bir komutan olarak dikkat çekiyor.

Osman Bey, efsanevi komutan Dukas'la birlikte uç bölgesine gönderilen Bizans ordusuna karşı vereceği büyük savaşa hazırlanmak üzere harekete geçer.

Komutan Dukas'ın ordusuyla birlikte İnegöl'e gelişiyle gücünü artıran Nikola, Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için aradığı fırsatı yakaladığını düşünmektedir.

DUKAS TARİHTE VAR MI?

Tarihte Dukas hanedanlığı bulunmaktadır fakat Kuruluş Osman dizisindeki karakterin bu hanedanla ilgisi olmadığı bilinmektedir.

Komutan Dukas’ın ordusuyla İnegöl’e gelmesi üzerine gücünü artıran Nikola, Türkleri uç bölgesinden söküp atma fırsatını yakaladığını düşünür.

Osman Gazi ise Konya’dan döndükten sonra sınır bölgesinin kaderini belirleyecek büyük savaş için Alplerle beraber savaş alanına intikal eder.

Kuruluş Osman dizisinde yer verilen Komutan Dukas karakteri hakkında tarihi kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır.