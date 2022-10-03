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    Kuruluş Osman efsanesi geri dönüyor! Kuruluş Osman 99. bölüm fragmanı..

    ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 4. sezonuyla ekranlara dönüyor.Dizinin 99. bölüm fragmanı yayınlandı..
    • 03.10.2022 - 16:10
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 16:18
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    Kuruluş Osman efsanesi geri dönüyor! Kuruluş Osman 99. bölüm fragmanı..

    ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman yeni sezonuyla 5 Ekim Çarşamba günü izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

    Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği ve yönetmenliğinide Ahmet Yılmaz'ın yaptığı dizi büyük bir hayran kitlesine sahip.

    Kuruluş Osman yeni sezonda yine izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği dizinin kadrosuna birçok yeni isim katıldı.

    Dizinin yeni sezonunda Nihat Altınkaya, Hakan Yılmaz, İpek Karapınar, Deniz Hamzaoğlu, Kaan Yalçın, Almıla Uluer Atabeyoğlu, Miray Akay, Begüm Çağla Taşkın, Caner Nalbantoğlu, Talat Can Büyükaltay ve Noyan Üzer izleyicinin karşısına çıkacak.

    Dizinin merakla beklenen yeni sezon fragmanı yayınlandı.İşte yeni bölüm tanıtımı..

    Kuruluş Osman 99. bölüm fragmanı VİDEO


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