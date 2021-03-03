Her Çarşamba ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan Kuruluş Osman dizisi kadrosuna Teoman Kumbaracıbaşı dahil oldu. Teoman Kumbaracıbaşı'nın hayatı merak edildi. Peki, Teoman Kumbaracıbaşı kimdir?

Her Çarşamba saat 20.00'da ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan Kuruluş Osman dizisi kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı.

Kuruluş Osman'ın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde Moğol komutanı Togay’ın uç bölgesine gelişi tüm dengelerin değişmesine neden olacak. Dizide Moğol Komutanı Kara Şaman Togay karakterine Teoman Kumbaracıbaşı hayat verecek.

Peki, Kuruluş Osman Kara Şaman Togay kimdir? Teoman Kumbaracıbaşı kaç yaşında, nereli? İşte, Teoman Kumbaracıbaşı'nın hayatı ve biyografisi..

KURULUŞ OSMAN KARA ŞAMAN TOGAY KİMDİR?

Kuruluş Osman Kara Şaman Togay hakkında tarihte bir bilgi bulunmuyor. Dizinin hikayesine dahil olan yeni karaktere, Teoman Kumbaracıbaşı hayat verecek.

TEOMAN KUMBARACIBAŞI KİMDİR?

18 Ekim 1971 tarihinde Arjantin'de dünyaya gelen Teoman Kumbaracıbaşı, Arjantinli bir anneyle Türk babanın oğludur.

6 yaşındayken Türkiye'ye gelen Teoman Kumbaracıbaşı, Türkçeyi ilkokulda öğrenmiş ve liseyi İstanbul Avusturya Lisesi'nde okumuştur. Lisede okurken tiyatroyla tanışan Kumbaracıbaşı, (İTÜ) İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur.

Çeşitli tiyatrolarda sahne önünde ve arkasında çalışan Kumbaracıbaşı’nın ilk uzun metrajlı filmi, 2004 yılında vizyona giren "Yazı Tura" filmi olmuştur.

2005 yılında Mahsun Kırmızıgül ve Beren Saat ile birlikte "Aşka Sürgün" isimli dizide Arda ve Civan Azizoğlu karakterlerini canlandırmış ancak dizi bitmeden diziden ayrılmıştır.

Aslı Tandoğan ve Beste Bereket ile Kraft Dublaj Stüdyosunu kuran Teoman Kumbaracıbaşı, 2005'te çekilen "Aşka Sürgün" dizisinde tanıştığı Aslı Tandoğan ile birlikte olmuştur.

2010 yılında Ata Demirer'in yönettiği Eyyvah Eyvah 2 filminde rol almıştır. 2010 yılında Claudia Cardinale ve İsmail Hacıoğlu ile başrolü paylaştığı "Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak" filminde bir İtalyan'ı canlandırmıştır.

Özel bir lisenin tiyatrosunu yöneten Kumbaracıbaşı, 2015 yılında Kanal D ekranlarındaki "Güneşin Kızları" adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer almıştır.