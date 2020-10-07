Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman dizi oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor?

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman dizi oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor?

Tarihi sahneleriyle sosyal medyada da sık sık konuşulan Kuruluş Osman ikinci sezonuyla ekranlara geri dönüyor.

Atv ekranlarında her çarşamba izleyicisi ile buluşan Kuruluş Osman yeni sezonu ne zaman yayında olacak? İzleyicisinin büyük sabırsızlıkla beklediği ve yeni kadrosuyla Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman dizisinin 2. sezon tanıtımının yapılmasıyla, dizinin ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Kuruluş Osman ikinci sezonuna 7 Ekim Çarşamba akşamı başlıyor. Yeni sezonunun ilk bölümünde Osman Bey liderliğindeki Kayı Alpleri ile Bizans ordusunun karşı karşıya geldiği meydan savaşı sahnesi yer alacak.

KURULUŞ OSMAN'IN YENİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER OLACAK?

Kuruluş Osman dizisi kadrosuna kattığı Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi isimlerle devam edecek.

NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin mekanları İstanbul Beykoz ve Riva çevresinde geçmektedir. Aynı zamanda Diriliş Ertuğrul dizisinin çekimleri de orada tamamlanmış, Riva ve Beykoz Kundura Fabrikası’na 2 plato kurulmuştu. Aynı platolar Kuruluş Osman dizisi içinde kullanılıyor.

KURULUŞ OSMAN DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Burak Özçivit (Osman Gazi Osman Bey),

Özge Törer, (Bala Hatun)

Aslıhan Karalar (Malhun Hatun),

Ragıp Savaş (Dündar Beyin Yetişkinliği),

Ayşegül Günay (Zühre),

Nurettin Sönmez (Bamsı Beyrek),

Saruhan Hünel (Alisar),

Alican Albayrak,

Seda Yıldız (Dabali),

Alma Terziç (İzadora),

İsmail Hakkı Ürün (Samsa Çavuş),

Emel Dede (Gonca)

Celal Al (Abdurrahman Alp)

Yurdaer Okur (Moğol Komutan Balgay)

Burak Çelik (Kongar)

Çağrı Şensoy (Cerkutay)

Hazal Adıyaman (Prenses Adelfa)

Hazal Hatun (Yeşim Ceren Bozoğlu)

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi’ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia’yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia’nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia’ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey’in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun’dan intikamını alacak mı?