Kuruluş Osman 47. bölümüyle ekrana geldi. Osman Bey tarafından iskan etme planı çerçevesinde görevlendirilen Selcan Hatun obadakilerle vedalaşınca Selcan Hatun ayrıldı mı sorusu gündeme geldi.

Kuruluş Osman 24 Şubat Çarşamba akşamı 47. bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümde Selcan Hatun, Osman Bey tarafından iskan etme planı çerçevesinde görevlendirilmişti. Bunun üzerine Selcan Hatun obadakilerle vedalaşınca izleyenler, ''Selcan Hatun ayrıldı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Dizide Selcan Hatun karakterini canlandıran Didem Balçın'ın sosyal medyada üzerinden konu hakkında bir açıklama yapmasının ardından Balçın'ın hayatı da merak edilenler arasına girdi.

Peki, Kuruluş Osman Selcan Hatun ayrıldı mı? Didem Balçın kimdir, kaç yaşında, hamile mi?

KURULUŞ OSMAN SELCAN HATUN AYRILDI MI?

Kuruluş Osman dizisinde yer alan Selcan Hatun'un 47. bölümde diziye veda etmesinin üzerine izleyiciler, Selcan Hatun'un diziden neden ayrıldığını araştırmaya başladı.

Selcan Hatun'u oynayan Didem Balçın, ''Ben pek değerli bir minik için bir süre sahalardan çekiliyorum. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın...'' açıklamasıyla diziden ayrıldığını bildirdi.

DİDEM BALÇIN KİMDİR?

18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da doğan Selcan Balçın, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı’ndan mezun olmuştur.

Mezun olduktan sonra İstanbul’a gelerek çeşitli dizilerde sinema ve reklam filmlerinde rol alan Balçın, ilk olarak Levent Kırca Tiyatrosu’nun “Ateşin Düştüğü Yer” oyununda görev almıştır.

2009 yılında Nergis Öztürk ile beraber kendi tiyatrosunu kurmuştur. ”Bunu Yapan İki Kişi” isimli komedi oyunu ile Li̇ons En İyi̇ Komedi̇ Kadın Oyuncu ödülünü ortağı ile birlikte paylaşmıştır.

Daha sonraki yıllarda birçok tiyatro oyununda görev alan Balçın, 2011 yılında ablası Özlem Kunduracı ile beraber Doda Sanat Eğitim Danışmanlık Yapım Şirketini kurmuştur.

Diğer yandan babası TRT Radyosu’nda çalışmaktadır. Annesi Nur Balçın ise 1975 senesinde Japonya tarafından düzenlenen bir güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil etmiştir.

DİDEM BALÇIN HAMİLE Mİ?

Başarılı oyuncu Didem Balçın, Mayıs ayında avukat Can Aydın ile nikah masasına oturmuştu.

38 yaşındaki Balçın, hamile olduğunu duyurdu. Instagram hesabı üzerinden açıklama yapan Balçın, "Şimdi huzurla ve sağlıkla gel minik melek. Baban, ben ve bir sürü kişi seni heyecanla bekliyor'' ifadelerini kullandı.