Kuruluş Osman Selcan Hatun ölecek mi? Didem Balçın canlandırıyor!

Kuruluş Osman'ın 79. bölümünde; Selcan Hatun'un kılıç darbesine maruz kaldığı ve kanlar içinde yere yığıldığı görüldü. Peki Kuruluş Osman Selcan Hatun ölecek mi? Didem Balçın diziden ayrılacak mı?

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, her bölümüyle nefes kesiyor.

Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle heyecanı katbekat artıran dizi, 26 Ocak Çarşamba akşamı 79. bölümüyle ekranlara geldi.

Dizinin yeni bölümünde, Didem Balçın'ın canlandırdığı Selcan Hatun'un savaş meydanında aldığı kılıç darbesiyle yere yığıldığı ve kanlar içinde kaldığı görüldü.

Peki Kuruluş Osman Selcan Hatun ölecek mi? Didem Balçın diziden ayrılacak mı? Tarihte Selcan Hatun kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN SELCAN HATUN ÖLECEK Mİ?

Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun, bu akşam ekrana gelen 79. bölümde Moğolların obaya saldırısı sonucu kılıç darbesi ile yaralandı.

Selcan Hatun'un ölüp ölmeyeceği ise 2 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 80. bölümle birlikte belli olacak.

KURULUŞ OSMAN SELCAN HATUN TARİHTE KİMDİR?

Dede Korkut hikayelerinde karşımıza çıkan Selcan Hatun, Diriliş Ertuğrul dizisinde de karşımıza çıkmıştır.

Gündoğdu'nun eşi, İltekin ve Süleyman'ın annesi, Gökçe'nin ablasıdır. Gökçe'nin Ertuğrul ile evlenmesini ister. Süleyman Şah ve Hayme Ana'nın gelinidir.

DİDEM BALÇIN KİMDİR?

18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Didem Balçın, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu.

Mezun olduktan sonra İstanbul'a gelerek çeşitli dizilerde sinema ve reklam filmlerinde rol alan Didem Balçın, ilk olarak Levent Kırca Tiyatrosu'nun "Ateşin Düştüğü Yer" oyununda görev aldı.

2009 yılında Nergis Öztürk ile beraber kendi tiyatrosunu kuran Balçın, ''Bunu Yapan İki Kişi'' isimli komedi oyunu ile Li̇ons En İyi̇ Komedi̇ Kadın Oyuncu ödülünü ortağı ile birlikte paylaştı.

Daha sonraki yıllarda birçok tiyatro oyununda görev alan başarılı oyuncu, 2011 yılında ablası Özlem Kunduracı ile beraber Doda Sanat Eğitim Danışmanlık Yapım Şirketini kurdu.

Ayrıca Didem Balçın'ın babası TRT Radyosu'nda çalışmaktadır. Annesi Nur Balçın ise 1975 senesinde Japonya tarafından düzenlenen bir güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.