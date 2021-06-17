Kuruluş Osman sezon finali fragmanı: Aksaçlı'dan Osman Bey'e devlet müjdesi

ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisi, yine heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Dizinin merakla beklenen sezon finali fragmanı da yayımlandı. İşte Kuruluş Osman 64. bölüm fragmanı..

Yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yayımlanan son bölümüyle adeta nefes kesti.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın son bölümünde Osman Bey, uç beylerini bir araya toplayarak Bizans'la gireceği büyük savaşa hazırlandı.

Milyonları ekrana kilitleyen 63. bölümün ardından sezon finali yaparak Ekim ayına kadar ekrana ara verecek olan Kuruluş Osman'ın 64. yeni bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat artırdı. İşte Kuruluş Osman 64. bölüm (sezon finali) fragmanı…

Kuruluş Osman 64. Bölüm Fragmanı (Sezon Finali) İZLE

KURULUŞ OSMAN 64. BÖLÜM FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisi, heyecan ve aksiyon dolu bölümleriyle izlenme rekorları kırmaya devam ediyor.

Kuruluş Osman'ın 64. bölüm sezon finali fragmanında Cüneyt Arkın'ın hayat verdiği Aksaçlı, "Sabırla beklediğin evladının doğumu gibi, sabırla kurmak istediğin devletinin doğumu yakındır!" sözleriyle Osman Bey'e yeni devlet müjdesini veriyor.

Öte yandan, ''Önce bebeği ölecek, en son da Malhun da kıvrana kıvrana ölecek.'' sözleri fragmana damga vuruyor.

KURULUŞ OSMAN 63. BÖLÜMDE NE OLDU?



Dizinin 63'üncü bölümünde Malhun Hatun'dan evlat müjdesi alan Osman Bey, efsanevi komutan Dukas'la birlikte uç bölgesine gönderilen Bizans ordusuna karşı vereceği büyük savaşa hazırlanmak üzere harekete geçer.

Selçuklu sultanıyla görüşmek üzere Konya'ya giden Osman Bey, Moğol ve Bizans arasında kalmamak için zekice bir oyun kurar.

Togay'ın elinden kaçırılmasını ve Moğol altınlarına el konulmasını hazmedemeyen Moğol Valisi Yargıcı ise Osman Bey'e karşı sürpriz bir hamle peşindedir.

Komutan Dukas'ın ordusuyla birlikte İnegöl'e gelişiyle gücünü artıran Nikola, Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için aradığı fırsatı yakaladığını düşünmektedir.

Osman Bey'in evlat sahibi olacağını öğrenen Bala Hatun, duygularına hakim olmaya çalışır ve Malhun Hatun'a bir adım atar.

Osman Bey ise Konya'dan döndükten sonra uç bölgesinin kaderini belirleyecek büyük savaş için Alpleri ile birlikte cenk meydanına çıkar.

Osman Bey, Bizans ordusuyla savaştan galip çıkabilecek mi? Komutan Dukas'ın uç bölgesine getirdiği ordu dengeleri nasıl değiştirecek? Dukas'ın gelişi ile eli güçlenen Nikola'nın stratejisi ne olacak? Osman Bey ve Selçuklu Sultanı arasındaki görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacak? Osman Bey'den intikam almak isteyen Moğol Valisi'nin planı ne? Bala Hatun, Osman Bey ve Malhun Hatun'un çocuk sahibi olmasını nasıl karşılayacak?