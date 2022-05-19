Kuruluş Osman sezon sonuna doğru kan kaybetti! 2 yıldır kadroda olan isim veda ediyor

Kuruluş Osman sezon sonuna doğru kan kaybetti! 2 yıldır kadroda olan isim veda ediyor

Kuruluş Osman dizisinin 94'üncü bölümünde izleyicileri şoke eden bir ayrılık yaşandı. Kuruluş Osman dizisine ikinci sezonda dahil olan isim, Osman Bey tarafından infaz edilerek projeye veda etti.

Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz'ın oturduğu, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle adeta nefes kesiyor.

TRT 1'in efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan dizi, üç sezondur reytinglerde rakiplerine göz açtırmıyor.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi, 18 Mayıs Çarşamba akşamı 94. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde izleyicileri şoke eden iki ayrılık birden yaşandı.

Gündüz Bey şehit düştü, Nikola kellesinden oldu

Kuruluş Osman dizisinin 94'üncü bölümünde Osman Bey ve Alpları, İnegöl Kalesi'nin kapısını kırarak içeri girdi ve kaleyi fethetti.

Bizans askerleriyle çarpışan Osman Gazi'nin ağabeyi Gündüz Bey, ağır yaralandı ve Kale surlarından aşağı düştü.

Aldığı kılıç darbeleriyle ağır yaralanan Gündüz Bey kurtarılamadı ve şehit oldu. Böylece Gündüz Alp karakterine hayat veren Emre Basalak, dizinin kadrosundan ayrıldı.

Öte yandan İnegöl Tekfuru Nikola, Osman Bey'e kurduğu tuzağa kendi düşerek esir oldu. Osman Bey'in, Tekfur Nikola'yı infaz ederek cezasını kesmesi ise yeni bölüme damgasını vurdu.

Böylece Nikola karakterine hayat veren Erkan Avcı, iki sezondur yer aldığı diziye veda etti.

Erkan Avcı'dan diziye veda paylaşımı

Erkan Avcı, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ekip arkadaşlarına teşekkür eden Avcı, ''Uzun yolun vedası kısa olmaz…. İki yıl önce Kuruluş Osman platosuna ilk kez gelip kalemi görünce, çocuklar gibi mutlu olduğumu daha dün gibi hatırlıyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Kim bilir bir hikaye de biz anlatırız belki… Ve asla unutmayın Nikola kaçmaz ''Geri çekilir.'' ifadelerini kullandı.

Rol arkadaşı Burak Özçivit de ''Nikola iyi direndin ama. Eko eline yüreğine sağlık az kafa patlatmadık, yolun açık olsun.'' yorumunu yaptı.