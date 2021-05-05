Kuruluş Osman Sultan 2. Mesud kimdir? EDHO'dan Kuruluş Osman'a sürpriz isim..

Usta oyuncu Şener Savaş, ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Mesud rolüyle dahil oldu. Peki, Şener Savaş kimdir?

ATV ekranlarında yayımlanan ve yayımlandığı güne damgasını vuran tarih temalı Kuruluş Osman dizisi, kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rafet rolüne hayat veren usta oyuncu Şener Savaş, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Mesud rolüyle dahil oluyor.

Dizinin sıkı takipçileri, Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Mesud'un hayatı hakkında detayları merak ediyor. Öte yandan usta oyuncu Şener Savaş'ın biyografisi de araştırılan konular arasında yer alıyor.

Peki, Kuruluş Osman Sultan 2. Mesud kimdir? Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Mesud kaç yaşında, nerede öldü? İşte, Sultan 2. Mesud ve usta oyuncu Şener Savaş hakkında bilgiler...

KURULUŞ OSMAN SULTAN 2. MESUD KİMDİR?

II. Gıyaseddin Mesud, Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. İzzeddin Keykavus'un oğludur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğolların egemenliği altında hüküm sürdüğü bu dönemde dört defa tahta çıkmış, her seferinde kardeşinin oğlu olan III. Alaeddin Keykubad'la yer değiştirmiştir.

II. Gıyaseddin Mesud, 1308 yılında Samsun'da öldüğünde Anadolu Selçuklu Devleti tamamen yıkıldı.

SULTAN MESUD'U CANLANDIRAN ŞENER SAVAŞ KİMDİR?

Eğitim hayatını İstanbul’da tamamlayan Şener Savaş, ekran karşısına ilk kez 2004 yılında Show Tv ekranlarında yayımlanan ''Cennet Mahallesi'' dizisiyle geçmiş ve dizide canlandırdığı karakterle dikkatleri üzerine çekmiştir.

2010 yılında ''Geniş Aile'' dizisinde rol alan Şener Savaş, bu diziyle büyük bir çıkış yakalamıştır. Bugüne dek pek çok yapımda izleyicilerle buluşan Şener Savaş, son olarak ATV ekranlarının fenomeni haline gelen ''Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'' dizisinde Rafet karakterini canlandırmıştır.

Şimdilerde Kuruluş Osman dizisine Sultan 2. Mesud rolüyle dahil olan Şener Savaş, projeye katılmasıyla ilgili olarak, "Geniş kitlelere hitap eden ve yurtdışında birden fazla ülkede yayınlanan bir projenin parçası olmak beni mutlu etti." dedi.

ŞENER SAVAŞ!IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2021 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2018 – Mehmetçik Kut’ül Amare

2016 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem

2014 – Yedikule Hayat Yokuşu

2013 – Nizama Adanmış Ruhlar

2011 – İnsan Aldandı

2009 – Kırık Kalpler

2010 – Geniş Aile

2008 – Kız Takımı

2007 – Ezo Gelin

2008 – Doktorlar

2006-2014 Arka Sokaklar

2005 – Beşinci Boyut

2004 – Haziran Gecesi

2004 – Cennet Mahallesi

2004 – Sırlar Dünyası

Şener Savaş Filmleri

2012 – Küçük Kalpler

2012 – Bir Kurabiye Masalı

2010 – Hayde Bre

2008 – Kara Köpekler Havlarken

2008 – Hoşçakal Güzin

2008 – Aşk Tutulması

2006 – Ayça’yı Neden Seviyorum?

KURULUŞ OSMAN'DA NELER OLACAK?

Osman Bey'in Moğollara ödenecek vergiyi almak üzere obaya gelen elçiyi kapı dışarı etmesi, Togay'ın aradığı kozu eline geçirmesine neden olur.

Dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkında olan Osman Bey'in bu hamlesi, Selçuklu başkentinde dahi yankılanır. Selçuklu sultanı, Moğolların gazabından kurtulabilmek için Osman Bey'i cezalandırmak üzere başkente çağırır.

NİKOLA FIRSATTAN YARARLANMAK İSTİYOR

Obadaki casusu sayesinde Osman Bey'in Moğollara vergi ödemeyi reddettiğini öğrenen Nikola, Moğol-Türk savaşından faydalanarak uç bölgesindeki nüfuzunu artırmak için harekete geçer.

Cerkutay ise bir süredir içinde büyüttüğü hayali gerçekleştirir ve Şeyh Edebalı'nın şahitliğinde Müslüman olur.

ŞEYH EDEBALI'NIN TAVSİYESİ OSMAN BEY'İ ŞAŞIRTIYOR

Umur Bey'in Togay'la savaş kararı alması üzerine kurduğu planın bozulmasından endişe eden Osman Bey, bu karara şiddetle karşı çıkar.

Şeyh Edebalı ise Umur Bey'in desteğini kazanması ve Türk obalarını birleştirme hedefine ulaşması için Osman Bey'e Malhun Hatun'la evlenmesi gerektiğini söyler.

OSMAN BEY'İ BAŞKENTTE NELER BEKLİYOR?

Osman Bey'in Moğollara meydan okuması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Selçuklu başketinde neyle karşılaşacak? Togay, Osman Bey'in vergi ödememe kararına nasıl karşılık verecek?

Nikola, Türk-Moğol mücadelesinin yarattığı boşluğu nasıl değerlendirecek? Osman Bey, Umur Bey'i Togay'a saldırma kararından vazgeçirebilecek mi?

Şeyh Edebalı'nın Malhun Hatun'la evlenmesi tavsiyesine Osman Bey nasıl yanıt verecek? Bala Hatun, babasının önerisine nasıl tepki verecek?