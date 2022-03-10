Kuruluş Osman tahtı bırakmıyor! 9 Mart 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

Kuruluş Osman tahtı bırakmıyor! 9 Mart 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

9 Mart Çarşamba akşamı Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Son Nefesime Kadar, Survivor, Oğlum gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 9 Mart 2022 reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

9 Mart 2022 Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Sadakatsiz, Star TV’de Ay Lav Yu, Fox TV’de Son Nefesime Kadar, TRT 1'de İğne İplik, Show TV’de Oğlum ve Tv8'de Survivor All Star 2022 yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 9 Mart 2022 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 9 Mart 2022 Çarşamba reyting sonuçları…

9 MART 2022 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Mart 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı. 20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 ESRA EROL'DA ATV 5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 KURULUS OSMAN (OZET) ATV 7 ATV ANA HABER ATV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 OGLUM SHOW TV

10 UC KIZ KARDES (TKR) KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

KURULUS OSMAN ATV

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 ESRA EROL'DA ATV

6 OGLUM SHOW TV

7 UC KIZ KARDES (TKR) KANAL D

8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 SON NEFESIME KADAR FOX

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 UC KIZ KARDES (TKR) KANAL D

8 OGLUM SHOW TV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 ATV ANA HABER ATV