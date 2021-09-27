Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul yapımcısından bir bomba daha! Reyting savaşına hazır olun

Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul yapımcısından bir bomba daha! Reyting savaşına hazır olun

Kuruluş Osman ve Diriliş Eruğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yeni projesi "Destan", ekranlara bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

"Diriliş Ertuğrul" dizisiyle yakaladığı başarıyı Kuruluş Osman ile sürdüren yapımcı Mehmet Bozdağ, şimdi de 9. yüzyılda Orta Asya'da geçen ev prodüksiyonlu yeni projesi Destan'ın hazırlıklarına devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh'in oturduğu, senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı ATV'nin iddialı dizisinin başrollerinde Ebru Şahin ile Edip Tepeli yer alıyor.

KİMSESİZ KIZ İLE HAN OĞLUNUN DESTANSI AŞKI

Büyüleyici hikayesiyle dikkat çeken projede, Türklerin İslamiyet'i geçişinden önceki süreçte Orta Asya'da yaşayan dağ obalı kimsesiz bir kız olan Akkız ile eli ayağı tutmayan Han oğlu Batuga'nın destansı aşkı anlatılacak.

Tarihi dizi severler tarafından merakla beklenen Bozdağ Film imzalı dizinin kadrosunda; Selim Bayraktar, Deniz Barut, Buse Meral, Elif Doğan, Teoman Kumbaracıbaşı, Burak Tozkoparan, İpek Karapınar ve Berk Erçer yer alıyor.

Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan Destan dizisinin ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.