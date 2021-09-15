Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Kuruluş Osman 3. sezon tarihi..

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Kuruluş Osman 3. sezon tarihi..

Yeni sezonda kadrosuna 16 yeni oyuncu katan Kuruluş Osman dizisinin 3. sezonu dört gözle bekleniyor. Peki Kuruluş Osman bu akşam var mı, ne zaman başlıyor? İşte Kuruluş Osman 3. sezon ilk bölüm tarihi

Yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için geri sayım başladı.

Eylül ayında pek çok dizinin ekranlara dönmesiyle birlikte çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan ''Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Peki Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Kuruluş Osman ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

Eylül ayının gelmesiyle beraber pek çok dizi yeni sezon bölümleriyle ekrana döndü. Ancak Kuruluş Osman dizisi, merakla beklenen yeni sezonundan fragman yayınlamadı.

15 Eylül 2021 Çarşamba akşamı ATV yayın akışı içerisinde saat 20:00'de ''Biz Böyleyiz'' adlı film bulunuyor. Yani Kuruluş Osman, bu akşam ekranlara gelmeyecek.

Yeni sezonda 16 oyuncunun katıldığı ve hazırlıklarının devam ettiği öğrenilen Kuruluş Osman'ın yeni bölüm yayın tarihi henüz netlik kazanmadı.

16 YENİ OYUNCU KATILDI

Geçtiğimiz hafta çekimleri başlayan ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda seyirciyle buluşacak isimler şu şekilde:

Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Esen ve Ali Karaağaç.

Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna katılan oyuncuların karakterleri merak konusu olurken hikayede birçok şeyin değişeceğinin de göstergesi.