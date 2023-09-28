Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı: Orhan ve Alaeddin büyüdü! Osman Bey, oğullarıyla sırt sırta… Çarşamba günlerinin reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisinden yeni sezon tanıtımı geldi. 4 Ekim tarihinde ATV’de izleyiciyle buluşacak olan dizinin yeni fragmanı adeta nefes kesti. Osman Bey’in çocukları büyüdü…

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Bozdağ Film'in imzasını taşıyan ve ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki Kuruluş Osman dizisi, büyük bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor.

Metin Günay'ın yönetmenliğini üstlendiği, Mehmet Bozdağ'ın senaryosunu kaleme aldığı bu dizinin 4. sezonu ATV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Dizi, Türk tarihindeki önemli bir dönemi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu anlatmasıyla dikkat çekiyor.

Dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi bulunan dizi, her bölümünde nefes kesen aksiyon sahneleri ve tarihi dokusuyla izleyicileri ekran başına çekmeyi başarıyor.

Başrolünde ünlü oyuncu Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman, sezon finaliyle büyük bir heyecan yaratmıştı.

Yeni sezonun gelmesiyle birlikte dizinin takipçileri, merakla neler olacağını bekliyor. İşte yeni sezon tanıtımı…

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?

Sezon finaliyle ekranlara damga vuran Kuruluş Osman, 4 Ekim 2023 saat 8’de izleyiciyle buluşacak.