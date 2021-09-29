Kuruluş Osman yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu? Büyük güne az kaldı!

Kuruluş Osman yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu? Büyük güne az kaldı!

ATV ekranlarında yayınlanan ve Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman, başlıyor. 3. sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanan dizinin yayın tarihi belli oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan ve başrolünü Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman, üçüncü sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezona damga vuran ve seyircisini ekrana kilitleyen dizi, yeni sezonu ile yine fırtına gibi esecek.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı fenomen dizi, yenilenen kadrosu ile ekranda olacak.

Kuruluş Osman'ı izlemeyi özleyen ve yeni sezonu bekleyen hayranlar, "Kuruluş Osman yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Kuruluş Osman yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Kuruluş Osman, 6 Ekim Çarşamba akşamı birbirinden iddialı isimlerin katıldığı güçlü oyuncu kadrosuyla üçüncü sezonuna başlayacak.

Diziye; Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Eser ve Ali Karaağaç gibi isimler dahil oldu.

Kuruluş Osman 3.sezon fragmanı İZLE

KURULUŞ OSMAN 3. SEZON TANITIMI

Tanıtımda İnegöl Tekfuru Nikola'nın Osman Bey'e karşı birlik çağrısı yaptığı bölgenin güçlü tekfurlarından Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfur Rogatus Laskaris ve uç bölgesinde dengeleri değiştirecek Katalan savaşçılarının yanı sıra, bu sezon hikayenin önemli bir parçası olacak Turgut Bey karakterine yer verildi.

Tanıtımın en çok konuşulan sahnelerinden biri de su altında çekilen nefes kesen aksiyon sahnesi oldu. Osman Bey'in su altında Bizans askerleriyle mücadele ettiği sahneye, dizinin takipçilerinden büyük övgü yağdı.