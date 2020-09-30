Kuruluş Osman yeni sezonuyla ekranlara dönüyor

Türkiye'de ve dünyada ilk sezonunda reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi, yeni sezonda da nefesleri kesecek.

Yayınlanmaya başladığı ilk günden bu yana hem TÜrkiye'de hem de dünya çağında ilgiyle takip edilen, ATV'nin tarihi dizisi Kuruluş Osman'ın 2. sezonunun tanıtım fragmanı heyecan yarattı.

YENİ KARAKTERLER VE GÖRKEMLİ SAVAŞ SAHNELERİ

Merakla beklenen 28’inci bölümden yayınlanan ikinci fragman, ‘Kuruluş Osman’ın yeni karakterlerine ve merakla beklenen görkemli savaş sahnesine dair ipuçları sundu.

Kuruluş Osman 2. sezon yeni fragman

ÇARŞAMBA AKŞAMLARI YİNE EKRANA BAĞLAYACAK

Reytingleri alt üst eden ilk sezonunun ardından kadrosuna kattığı usta ve yetenekli oyuncularla beklentiyi zirveye taşıyan ‘Kuruluş Osman’; yenilenen mekanları, sürprizlerle dolu hikayesi ve özlenen karakterleriyle bu sezon da çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.

YENİ SEZON, MEYDAN SAVAŞI İLE BAŞLIYOR

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ın sezon açılışına, Osman Bey liderliğindeki Kayı Alpleri ile Bizans ordusunun karşı karşıya geldiği meydan savaşı sahnesi damga vuracak.

YEŞİLÇAM'IN EFSANELERİ DE YER ALIYOR

İkinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden dizi, yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi oyuncularla çok konuşulmuştu.

YENİ MACERA, 7 EKİM'DE BAŞLIYOR

7 Ekim Çarşamba akşamı ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak ‘Kuruluş Osman’, bu sezon da çarşamba akşamları Türkiye’yi ekran başına kilitleyecek.