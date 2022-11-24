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    Kuruluş Osman zirveyi kaptırmıyor! İşte 23 Kasım 2022 Çarşamba günü reyting sonuçları!

    23 Kasım 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.
    • 24.11.2022 - 10:49
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    Kuruluş Osman zirveyi kaptırmıyor! İşte 23 Kasım 2022 Çarşamba günü reyting sonuçları!

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

    Dün akşam, Kuruluş Osman, O Kız dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 22 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları...

    23 Kasım 2022 Çarşamba reyting sonuçları

    Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.

    AB Grubunda birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Belçika Kanada Dünya Kupası karşılaşması, üçüncü sırada İspanya Kosta Rika Dünya Kupası karşılaşması yer aldı.

    20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Belçika Kanada Dünya Kupası karşılaşması, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

    Kuruluş Osman zirveyi kaptırmıyor! İşte 23 Kasım 2022 Çarşamba günü reyting sonuçları! #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1. KURULUS OSMAN           ATV
    2. ESRA EROL'DA   ATV
    3. KURULUS OSMAN (OZET)             ATV
    4. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER         FOX
    5. ATV ANA HABER               ATV
    6. MUGE ANLI ILE TATLI SERT          ATV
    7. O KIZ     KANAL D
    8. BELCIKA-KANADA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI           TRT 1
    9. SHOW ANA HABER          SHOW TV
    10. ISPANYA-KOSTA RIKA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI    TRT 1

    Kuruluş Osman zirveyi kaptırmıyor! İşte 23 Kasım 2022 Çarşamba günü reyting sonuçları! #2

    AB İLK 10 PROGRAM

    1. KURULUS OSMAN           ATV
    2. BELCIKA-KANADA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI           TRT 1
    3. ISPANYA-KOSTA RIKA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI    TRT 1
    4. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER         FOX
    5. ESRA EROL'DA   ATV
    6. ATV ANA HABER               ATV
    7. MUGE ANLI ILE TATLI SERT          ATV
    8. O KIZ     KANAL D
    9. FIFA DUNYA KUPASI KATAR 2022 KUPA SAATI       TRT 1
    10. KURULUS OSMAN (OZET)             ATV

    Kuruluş Osman zirveyi kaptırmıyor! İşte 23 Kasım 2022 Çarşamba günü reyting sonuçları! #3

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    1. KURULUS OSMAN           ATV
    2. BELCIKA-KANADA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI           TRT 1
    3. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER         FOX
    4. ISPANYA-KOSTA RIKA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI    TRT 1
    5. ESRA EROL'DA   ATV
    6. MUGE ANLI ILE TATLI SERT          ATV
    7. KURULUS OSMAN (OZET)             ATV
    8. ATV ANA HABER               ATV
    9. KANAL D ANA HABER      KANAL D
    10. O KIZ     KANAL D

    Kuruluş Osman zirveyi kaptırmıyor! İşte 23 Kasım 2022 Çarşamba günü reyting sonuçları! #4


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