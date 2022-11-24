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Kuruluş Osman zirveyi kaptırmıyor! İşte 23 Kasım 2022 Çarşamba günü reyting sonuçları!

Kuruluş Osman zirveyi kaptırmıyor! İşte 23 Kasım 2022 Çarşamba günü reyting sonuçları!

23 Kasım 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.