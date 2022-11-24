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- Kuruluş Osman zirveyi kaptırmıyor! İşte 23 Kasım 2022 Çarşamba günü reyting sonuçları!
Kuruluş Osman zirveyi kaptırmıyor! İşte 23 Kasım 2022 Çarşamba günü reyting sonuçları!
- 24.11.2022 - 10:49
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam, Kuruluş Osman, O Kız dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 22 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları...
23 Kasım 2022 Çarşamba reyting sonuçları
Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.
AB Grubunda birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Belçika Kanada Dünya Kupası karşılaşması, üçüncü sırada İspanya Kosta Rika Dünya Kupası karşılaşması yer aldı.
20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Belçika Kanada Dünya Kupası karşılaşması, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
- KURULUS OSMAN ATV
- ESRA EROL'DA ATV
- KURULUS OSMAN (OZET) ATV
- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
- ATV ANA HABER ATV
- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
- O KIZ KANAL D
- BELCIKA-KANADA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
- SHOW ANA HABER SHOW TV
- ISPANYA-KOSTA RIKA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
AB İLK 10 PROGRAM
- KURULUS OSMAN ATV
- BELCIKA-KANADA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
- ISPANYA-KOSTA RIKA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
- ESRA EROL'DA ATV
- ATV ANA HABER ATV
- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
- O KIZ KANAL D
- FIFA DUNYA KUPASI KATAR 2022 KUPA SAATI TRT 1
- KURULUS OSMAN (OZET) ATV
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
- KURULUS OSMAN ATV
- BELCIKA-KANADA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
- ISPANYA-KOSTA RIKA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
- ESRA EROL'DA ATV
- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
- KURULUS OSMAN (OZET) ATV
- ATV ANA HABER ATV
- KANAL D ANA HABER KANAL D
- O KIZ KANAL D