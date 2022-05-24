Kuruluş Osman'a heyecanı arşa çıkaracak bir isim geldi! Nikola gibi Osman Bey'e kök söktürecek

Kuruluş Osman'a heyecanı arşa çıkaracak bir isim geldi! Nikola gibi Osman Bey'e kök söktürecek

ATV'nin izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin 95. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Turgut Alp yaralanırken Osman Bey'in karşısına yeni bir düşman çıktığı görüldü.

Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz'ın oturduğu, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle adeta nefes kesiyor.

TRT 1'in efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan dizi, 25 Mayıs Çarşamba akşamı 95. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan ve üç sezondur reytinglerde rakiplerine göz açtırmayan dizinin merakla beklenen 95. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeni bölüm fragmanında; en büyük düşmanı Nikola'dan henüz yeni kurtulan Osman Bey'in karşısına yeni bir düşman çıktı.

Moğol Komutanı Cebe adlı bu düşman, kendini Osman Bey'e ''Başladığı işi bitirmeden hiçbir yere gitmez.'' sözleriyle tanıttı.

Öte yandan Turgut Alp ve alplara tuzak kuruldu ve Turgut Alp'in yaralandığı görüldü. İşte Kuruluş Osman 95. bölüm 2. fragmanı....

Kuruluş Osman 95. Bölüm 2. Fragmanı İzle

Kuruluş Osman Cebe kimdir?

Onlar, Timuçin'in Dört Köpeğidir. Alınları bakırdan yapılmıştır, çeneleri makas, dilleri delip geçen tığ gibidir, kafaları demirden, kırbaç gibi kullandıkları kılıçları vardır… Savaş günü geldiğinde düşman etini yalayıp yutarlar. Dikkatli olun, onlar artık zincirlerinden boşandılar ve neşeyle salyalarını akıtıyorlar. Bu dört köpek, Cebe, Kubilay, Çelme ve Subutay'dır.

Cengiz Han'ın 4 komutanından birisi olan Jebe ya da Cebe Noyan, Moğol İmparatorluğunun en önemli komutanlarındandır. Moğolların, Harzemşah işgalleri öncesi ve sırasında önemli rol almıştır.

Cebe gösterdiği askeri başarılar ile Cengiz Han'ın en iyi generallerinden biri olmuş ve Cengiz Han için Subutay ve Muqali seviyesine yükselmiştir. 1211 yılında Moğollar, Jin hanedanlığına karşı savaş ilan etmiş ve Cebe'de bu istilalar sırasında ordunun sol kanadını yönetmiş, büyük askeri başarılar göstermiştir.