Kuruluş Osman'a yurt dışından sürpriz transfer! Ünlü Alman aksiyon oyuncusu geliyor

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'dan şaşırtan bir transfer haberi geldi. Ünlü Alman oyuncu Yazmeen Baker, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna ''Julia'' rolüyle dahil oldu.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın, yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonuyla da reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı dizi, kadrosunu genişletmeyi sürdürüyor.

Kuruluş Osman dizisine Almanya'dan bir aksiyon oyuncusu katıldı. Yabancı bir savaşçı karakter için yapılan bu transfer, dikkatleri çekti.

YAZMEEN BAKER KURULUŞ OSMAN'A GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna ünlü Alman aksiyon oyuncusu Yazmeen Baker dahil oldu.

Yazmeen Baker, sevilen dizide Julia karakterine hayat verecek. Savaşçı bir kadın olan Julia, diziye renk katacak.

Yıllar önce Türkiye'de de yayınlanan ''Kobra Takibi'' dizisinde rol alan Baker, ayrıca ''Kertenkele'' isimli yapımda da Ateş karakterine hayat vermişti.