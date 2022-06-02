Kuruluş Osman'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Güzel oyuncu projeye veda ediyor

Kuruluş Osman dizisinin 96'ıncı bölümünde izleyicileri şoke eden bir ayrılık yaşandı. Kuruluş Osman dizisine üçüncü sezonda dahil olan oyuncu, Moğol Komutanı Cebe'nin baskını sonrası şehit oldu.

Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz'ın oturduğu, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle adeta nefes kesiyor.

TRT 1'in efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan dizi, üç sezondur reytinglerde rakiplerine göz açtırmıyor.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi, 1 Haziran Çarşamba akşamı 96'ıncı bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde izleyicileri şoke eden bir ayrılık yaşandı.

Selvi Hatun şehit düştü

Kuruluş Osman dizisinin 96'ıncı bölümünde Barkın, Osman Bey'in önüne çıkan her engele rağmen Yenişehir fütuhatından vazgeçmemesinden mustariptir. Osman Bey'in önünde durmak için şer ittifakını harekete geçirir.

Çobanoğlu Şehzadesi Mustafa Bey'e, Turgut Bey'in İnegöl'e götüreceği haberini verir. Şehzade Mustafa, Turgut Bey'i İnegöl'e götüren kafileye baskın yapar. Osman Bey'in oyunuyla Şehzade Mustafa, Turgut Bey'e zarar veremez. Barkın'ın Şehzade Mustafa'yı öldürmek için ok atacakken, elindeki hançeri Osman Bey'e saplamak üzereyken, Aktemur onu yaralar.

Osman Bey, onu Turgut Bey'le İnegöl'e gönderir. Malhun, Selvi, Alaca Hatunlar ve Alplar ormanda ilerken Cebe ve Moğollar kervana saldırır. Moğol Nökerleri ve Alplar çarpışmaya başlarlar. Selvi pusatını çeker ama kolundaki yaradan pusatı kullanamaz. Malhun Hatun hem savaşmakta hem Selvi'yi korumaktadır. Alplar birer birer düşmeye başlar. Malhun Hatun, Alaca ve Selvi kaçmaktadır. Bir anda önlerini Nökerler keser. Malhun Hatun ve Alaca nökerlerle çarpışmaya başlar. Selvi de biriyle çarpışmaktadır. Malhun Hatun, nökerleri biçerken Selvi ağır bir kılıç yarası alır. Bala, Aygül Hatunlar ve gelen Bacılar onları kurtarırlar.

Bala, Malhun, Aygül Hatunlar, Selvi'yi Kayı Obası'na götürürler. Şifa çadırına götürülen Selvi ölüm döşeğinde Bala Hatun'a, Barkın'a Turgut Bey'i İnegöl'e götüreceğini söylediğini söyler. Selvi'nin "Barkın ne ettiyse bizim için etti; obamız için. Babamın emaneti için. Kötülüğünden değil…" sözleri Bala Hatun'u, Barkın konusunda şüphelendirir. Bala ve Malhun Hatunla helalleşen Selvi, Barkın'a Kayılara sırt çevirmemesini söyleyerek obasını ona emanet ederek Kelime-i Şehadet getirerek son nefesini verir.

Böylece Selvi Hatun karakterine hayat veren Zehra Yılmaz, projeye ölerek veda etti.