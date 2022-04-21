Kuruluş Osman'da hayal kırıklığı yaratan ayrılık! Diriliş Ertuğrul'dan kalan tek isim ölerek veda etti

ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde izleyicileri şoke eden bir ayrılık yaşandı. Diriliş Ertuğrul dizisinin son oyuncusu, dün akşamki bölümle birlikte projeye veda etti.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı ATV'nin izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Didem Balçın gibi isimlerin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle adeta nefes kesiyor.

TRT 1'in efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan dizi, üç sezondur reytinglerde rakiplerine göz açtırmıyor.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi, 20 Nisan Çarşamba akşamı 91. son bölümüyle ekranlara geldi.

Heyecanı arşa çıkaran dizinin son bölümünde, izleyicileri şoke eden bir gelişme yaşandı.

Diriliş Ertuğrul'un son kalesi Selcan Ana öldü

Kuruluş Osman dizisinin 91. bölümünü izleyen seyirciler, Selcan Hatun'un ölümüyle büyük bir şok yaşadı.

Dizinin bir önceki bölümünde, Julia ve askerleri tarafından saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan Selcan Hatun, yaşamını yitirdi.

Böylece Diriliş Ertuğrul dizisinden kalan son oyuncu Didem Balçın, hikayesi bittiği için diziden ayrıldı.

Veda etti

Didem Balçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla set arkadaşlarına teşekkür etti.

Balçın, Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''8 sene önce kapıdan girdiğimde çok sevdiğim Metin Günay'ı görmemle başladı hikayem. Genç ve çok yetenekli, çok dolu bir yapımcı olan Mehmet Bozdağ önce tarih bilgisiyle beni büyüledi sonra da projesi ve teklif ettiği rolle. Kötü dediğimiz hemde çok kötü dediğimiz bir karakterdi Selcan. Bu yüzden de beni heyecanlandırmıştı. Sonrasını siz daha iyi biliyorsunuz. 8 senede çok güzel dostluklar kazandım. Bir sürü yeni dostum oldu. Bir sürü yeni oyuncuyla tanışma fırsatı buldum. Onları bol bol gözlemledim. Çok fazla şey öğrendim sayelerinde. Canım Aslı Zeynep Peker Bozdağ hep yanımda destek oldu. Diyaloglarıyla, dostluğuyla.. Ekibimiz o kadar güzeldi ki.. Bu dizi aile olmam da bana Uğur getirdi. Eşim hep arkamda destekledi beni. Bir oğlum oldu . Bir sürü mucize getirdi bana yani.. Beni tanıyanlar bilir sevdiğimi de sevmediğimi de net gösteririm. O yüzden burdan tüm sevdiklerime kucak dolusu teşekkürler.. kalbimde en değerli yerde Selcan ve Bozdağ Film'in bu mükemmel projesi. 20'li yaşlardan 90'lı yaşlara uzanan bir rolü oynamak herkese nasip olmaz. Tüm kalbimle.''

Öte yandan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından set arkadaşlarının paylaşımlarına da yer verdi.