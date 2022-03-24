Kuruluş Osman'da izleyicileri şoke eden ayrılık! 3 oyuncu birden projeye veda ediyor

Kuruluş Osman'da izleyicileri şoke eden ayrılık! 3 oyuncu birden projeye veda ediyor

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, son olarak 87. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin son bölümünde, 3 oyuncu birden projeye veda etti.

Yapımı ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini ise Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisi, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle adeta nefes kesiyor.

23 Mart Çarşamba akşamı 87'inci bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisi, yine aksiyon ve heyecan dolu anlara sahne oldu.

Çarşamba akşamlarına damgasını vuran dizinin son bölümünde, peş peşe ölüm haberleri geldi.

OSMAN BEY'İN ALP'İ AKÇA ÇOBAN ŞEHİT OLDU

Kuruluş Osman dizisinin 87'nci bölümünde; İbrahim Fakih kılığında ki Usta, ahilik töreni sırasında Söğüt'teki Han'ı patlattı ve patlama sonrası Oğuz'un Işığı Şeyh Edebalı ağır yaralandı.

Edebalı'dan sonra Usta ve müritlerinin hedefinde Akça Çoban ve patlayıcıların bulunduğu mühimmat çadırları vardı.

Barkın ve Cornelia çadırlara tuzak kurdu, kapıya bir düzenek hazırladı. Akça Çoban, Cerkutay ve Aygül çadırlara vardıklarında fetih için hazırlanan mancınıkların yandığını ve nöbetçi alpların öldürüldüğünü gördü.

Akça Çoban ve Aygül çadırlara doğru ilerlerken Cerkutay tuzağı fark etti. Cerkutay'ın uyarısına rağmen Akça Çoban, çadıra yöneldi ve tam o sırada patlama oldu.

Ağır yaralanan Akça Çoban, Cerkutay'ın kollarında ''Yüreğim ferah… Fetihler bensiz olacak! Amma olacak. Beyime diyesin Hakkını helal etsin! Türk esir olmaz! Hür ölür!'' diyerek şehit oldu.

Böylece Akça Çoban karakterini canlandıran Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, projeye ölerek veda etti.

ŞEYH EDEBALI ŞEHİT OLACAK İDDİASI

Yaşanan gelişmelerin ardından patlamada ağır yaralanan Şeyh Edebalı'nın da hayatını kaybedeceği iddia edildi.

Eğer Şeyh Edebalı hayatını kayberse, karaktere hayat veren Seda Yıldız da diziden ayrılmış olacak.

GÜNDÜZ BEY ÖLDÜ

Ertuğrul Gazi'nin ilk çocuğu, Osman Bey'in ağabeyi olan Gündüz Bey, Cornelia'nın kurduğu kumpas sonucu Mari'yi zehirlemekle suçlanmıştı.

Gündüz Bey'in masum olduğuna inanmayan Kosses, onu öldürdü. Gündüz Bey'in ölüm haberi ise obada şoke etkisi yarattı.

Böylece karaktere hayat veren Emre Basalak da diziden ayrılmış oldu.