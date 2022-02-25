Kuruluş Osman'da şoke eden ayrılık! O ismin vedası dizideki bütün dengeleri değiştirecek

Kuruluş Osman'da şoke eden ayrılık! O ismin vedası dizideki bütün dengeleri değiştirecek

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinden izleyicileri şaşırtan bir haber geldi. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde beklenmedik bir ayrlık yaşandı.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Şeyma Korkmaz ve Rüzgar Aksoy'un yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, sksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle nefes kesiyor.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman dizisi, 23 Şubat Çarşamba günü 83. bölümüyle ekranlara geldi.

Son bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitleyen dizide beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

YILDIRAY ŞAHİNLER KURULUŞ OSMAN'A VEDA ETTİ

Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Tekfur Rogatus Lazkaris karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Yıldıray Şahinler, dizinin 83. bölümünde senaryo gereği ölerek yapıma veda etti.

Instagram hesabından sette çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Yıldıray Şahinler, Kuruluş Osman dizisine şu sözlerle veda etti:

''Gösterdiğiniz tüm sevgi ve ilgi için çok teşekkür ederim. Yeni projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tüm ekibe başarılar dilerim, sezonun kalanı kolaylık ve sağlıkla geçsin.''