Kuruluş Osman'da yürek burkan veda! İlk bölümden beri dizideydi

Kuruluş Osman'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. İlk bölümden beri Gonca Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkan Emel Dede'nin şehit edilmesi Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanına damga vurdu.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonuyla da heyecanı arşa çıkarmayı başarıyor.

Başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı ve çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman dizisi, 10 Kasım Çarşamba akşamı 70. bölümüyle ekranlara geldi.

Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle nefes kesen dizinin merakla beklenen 71. bölüm fragmanı da izleyicisiyle buluştu.

Kuruluş Osman'ın 71. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte diziden beklenmedik bir ayrılık gerçekleştiği ortaya çıktı.

EMEL DEDE DİZİYE VEDA ETTİ

Oyunculuk hayatına ilk defa 2005 yılında ''Bıçak Sırtı'' adlı dizi ile adım atan ve 3 sezon boyunca Kuruluş Osman dizisinde rol alan Emel Dede'den takipçilerini üzecek bir haber geldi.

Yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana Kuruluş Osman dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ile beğeni yağmuruna tutulan Emel Dede'nin hikayesi resmen sona eriyor.

Dizide Bala Hatun'un yakın arkadaşı ve Boran Alp'in eşi Gonca Hatun karakteriyle seyirci karşısına çıkan Emel Dede, Kuruluş Osman dizisinde senaryo gereği şehit edilerek diziye veda ediyor.

Hüzünlü anların yaşandığı Kuruluş Osman 71. bölüm fragmanında, Gonca Hatun'un hayata gözlerini yumması başta yakın arkadaşı Bala Hatun olmak üzere tüm Kayı halkını yasa boğuyor.