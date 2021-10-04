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Kuruluş Osman'dan afiş geldi! Yeni oyuncular ilk kez görüldü

Kuruluş Osman'dan afiş geldi! Yeni oyuncular ilk kez görüldü

Kuruluş Osman dizisi 3. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlarken, yeni sezon afişi ise görücüye çıktı. Yeni sezon afişi yayınlandığı andan itibaren sosyal medyadan binlerce beğeni ve yorum çekti.