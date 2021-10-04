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- Kuruluş Osman'dan afiş geldi! Yeni oyuncular ilk kez görüldü
Kuruluş Osman'dan afiş geldi! Yeni oyuncular ilk kez görüldü
- Haber Merkezi
- 04.10.2021 - 16:31
- Güncelleme : 04.10.2021 - 16:33
Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı ve Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman, 3. sezonu ile ekranlara merhaba diyecek.
6 Ekim Çarşamba günü ekranlara dönecek olan dizinin yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstleniyor.
Bozdağ Film imzalı dizi, yeni sezona kadroya yeni katılan birbirinden usta oyuncular ile başlayacak.
Yeni karakterlerin dahil olduğu dizinin yayınlanacağı gün sabırsızlıkla beklenirken, hikayenin ne yöne evrileceği ise merak edilmeye başlandı.
Dizinin yeni sezon fragmanlarının ardından sosyal medya üzerinden yeni afiş paylaşıldı.
YENİ OYUNCULAR AFİŞTE YER ALDI
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın üçüncü sezon afişi yayınlandı.
Yeni sezon afişi yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Afişte Osman Bey’in yanı sıra Malhun Hatun ve Bala Hatun dizinin yeni karakterleri; Turgut Bey, Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris, Harmankaya Tekfuru’nun kardeşi Mari Kosses ve İnegöl Tekfuru Nikola yer aldı.