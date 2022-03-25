Kuruluş Osman'dan ayrıldı, Adı Sevgi'ye geçiş yaptı! O isim Zeynep'in kaderini değiştirecek

Kuruluş Osman'dan ayrıldı, Adı Sevgi'ye geçiş yaptı! O isim Zeynep'in kaderini değiştirecek

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Bahadır karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Çağkan Çulha, ATV ekranlarında yayınlanan Adı Sevgi dizisine Levent öğretmen rolüyle dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Sadullah Çelen'in oturduğu, senaryosunu Murat Can Tura ile Filiz Alpgezmen'in kaleme aldığı ATV'nin iddialı dizisi Adı Sevgi, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Mert Doğan ve Asya Kasap'ın yer aldığı Koliba Film imzalı Adı Sevgi dizisi, reytinglerde de hatırı sayılır bir oran elde ediyor.

Eğitim imkanından mahrum bırakılan ve küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarının dramını ele alan Adı Sevgi dizisinin oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim katıldı.

ÇAĞKAN ÇULHA ADI SEVGİ'DE

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Bahadır karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Çağkan Çulha, Adı Sevgi dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Sanatçı bir aileden gelen, rol aldığı dizi ve filmlerdeki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Çulha, dizide Öğretmen Levent karakterini canlandıracak.

Özlem öğretmenin nişanlısı olan Levent öğretmen, dizide, başta Zeynep olmak üzere tüm öğrencileri için amansız bir mücadele veren Elif öğretmenin en büyük destekçilerinden biri olacak.

"Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla yayınlanan Adı Sevgi dizisi; hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılık, sevgi ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.