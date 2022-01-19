Kuruluş Osman'dan ayrıldı, Arka Sokaklar'a katıldı! Aksiyon sahneleri tansiyonu artıracak

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar, bomba bir transfere imza attı. Son olarak Kuruluş Osman dizisiyle izleyici karşısına çıkan Özge Sarı, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, 16. sezonunda da aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesmeye devam ediyor.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz ile Kerem Saka'nın üstlendiği Arka Sokaklar dizisi, geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen cuma günlerinin zirvesinde yer alıyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı diziden bomba bir transfer haberi geldi.

ÖZGE SARI ARKA SOKAKLAR'DA

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Melek karakteriyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Özge Sarı, kısa süreli ekran ayrılığının ardından yeniden izleyici karşısına çıkıyor.

Oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Özge Sarı, Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu.

AMERİKALI BİR AJANI CANLANDIRACAK

Dizide, bir Amerikalı ajanı canlandıran Özge Sarı, naif ve duru güzelliğiyle yer aldığı aksiyon sahneleriyle izleyiciyi şaşırtıyor.

Aksiyon sahnelerini çekerken kameraları ve tüm seti unutup gerçek bir tavır aldığı vurgusunu yapan Özge Sarı, "Oynamayı sevmiyorum sette her şeyi doğal yaşamayı tercih ediyorum, karaktere büründüğümde özge olmuyorum başka ruhda başka biri olmak beni mutlu ediyor." dedi.

Başarılı oyuncu iki önemli televizyon yapımında tecrübe edindiğini ve başarılı performansının yeni kapılar açtığını ayrıca 3 sinema filmi için görüşmelere başladığını vurguladı.